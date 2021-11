Niemcy: Apel nauczycieli do rodziców. Chodzi o serial "Squid Game"

Niemieccy nauczyciele zaapelowali do rodziców, by nie pozwalali swoim dzieciom na oglądanie serialu "Squid Game". Uczniowie w szkołach odgrywają sceny z krwawego serialu Netflixa. W szkole w Berlinie wzorujące się na serialu dzieci poturbowały kolegę. Serial dotarł na podwórka szkolne Bawarii i Berlina, a także do przedszkola w Pinneberg.

Zdjęcie Kadr z serialu Squid Game / Netflix/Courtesy Everett Collection / East News