Niemcy: Aktywiści klimatyczni "zabetonowali" kończyny na autostradzie

Oprac.: Jakub Krzywiecki Świat

Niemieccy aktywiści klimatyczni zablokowali jeden ze zjazdów z autostrady w nietypowy sposób. By utrudnić i opóźnić usunięcie ich z drogi, do przytwierdzenia swoich kończyn do jezdni wykorzystali beton.

Zdjęcie Policja podczas "uwalniania" aktywistów / AP Photo/Frank Jordans / East News