Niemal go przejechał, pobił łyżką do opon. Brutalny atak w Nowym Jorku

Brutalna napaść na Manhattanie w Nowym Jorku. W parku przed ratuszem największego miasta USA rozegrały się dantejskie sceny. Sprzedawca fast foodu z jednej z charakterystycznych budenk został brutalnie pobity łyżką do opon. Wszystko z powodu haraczu, który chciał wymusić na nim lokalny gangster. Jak podkreśla mężczyzna, to nie pierwsza tego typu sytuacja. Sprawca został aresztowany.

