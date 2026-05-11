W skrócie Około 20 państw chce podpisać z Ukrainą umowę dotyczącą wsparcia dronowego, z czego cztery porozumienia już są zawarte, a kolejne są w trakcie przygotowań.

Prezydent Ukrainy poinformował, że wraz z nowymi umowami kraj otrzymał niezbędne dostawy paliwa i planuje nawiązać współpracę dronową z regionami spoza Bliskiego Wschodu, Zatoki Perskiej, Południowego Kaukazu i Europy.

Ukraina dzieli się swoim doświadczeniem w zakresie dronów z innymi państwami i zawarła partnerstwa m.in. z Arabią Saudyjską, Katarem, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Niemcami, Norwegią, Holandią i Azerbejdżanem.

Prezydent Ukrainy przekazał najnowsze informacje na temat porozumień dotyczących współpracy w dziedzinie dronowej.

"Niemal 20 państw jest obecnie zaangażowanych na różnych etapach: cztery porozumienia zostały już podpisane i pierwsze umowy z nimi związane są obecnie przygotowywane" - napisał Wołodymyr Zełenski.

Poinformował również, że w związku z umowami Ukraina już otrzymała niezbędne dostawy paliwa.

Ukraiński przywódca zaznaczył, że trwają przygotowania do zawarcia porozumień z innymi krajami. "Poza Bliskim Wschodem, Zatoką Perską, Południowym Kaukazem i Europą, niedługo rozpoczniemy nową współpracę wojskową w ramach porozumień dronowych z innymi częściami świata. Będziemy mieć pozytywne informacje dla Ukrainy" - napisał.

Umowy dronowe. Ukraina dzieli się swoim doświadczeniem ze światem

Od wybuchu wojny w Iranie coraz więcej państw zaczęło dostrzegać potrzebę wzmocnienia zdolności do ochrony przed dronami. Dotyczy to przede wszystkim państw z regionu Zatoki Perskiej, które były wielokrotnie atakowane przez irańskie drony.

Ukraina wykorzystuje fakt, że sama ma duże doświadczenie w tej dziedzinie w związku z toczoną wojną z Rosją. Kijów zaproponował wielu państwom świata pomoc i podzielenie się swoimi doświadczeniami.

W marcu Ukraina zawarła długotrwałe partnerstwa wojskowe z Arabią Saudyjską, Katarem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Z kolei w kwietniu podpisała umowy dronowe z Niemcami, Norwegią i Holandią oraz porozumienie w sprawie obrony i energii z Azerbejdżanem.

Źródło: Reuters

