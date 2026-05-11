Niemal 20 państw chce zawrzeć umowy z Ukrainą. Zełenski ujawnia
Około 20 państw jest zainteresowanych zawarciem z Ukrainą umów ws. wsparcia dronowego - przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak dodał cztery porozumienia zostały już podpisane, a kolejne są w fazie przygotowań. Na liście jest m.in. Polska i inne kraje regionu.
Prezydent Ukrainy przekazał najnowsze informacje na temat porozumień dotyczących współpracy w dziedzinie dronowej.
"Niemal 20 państw jest obecnie zaangażowanych na różnych etapach: cztery porozumienia zostały już podpisane i pierwsze umowy z nimi związane są obecnie przygotowywane" - napisał Wołodymyr Zełenski.
Poinformował również, że w związku z umowami Ukraina już otrzymała niezbędne dostawy paliwa.
Ukraiński przywódca zaznaczył, że trwają przygotowania do zawarcia porozumień z innymi krajami. "Poza Bliskim Wschodem, Zatoką Perską, Południowym Kaukazem i Europą, niedługo rozpoczniemy nową współpracę wojskową w ramach porozumień dronowych z innymi częściami świata. Będziemy mieć pozytywne informacje dla Ukrainy" - napisał.
Umowy dronowe. Ukraina dzieli się swoim doświadczeniem ze światem
Od wybuchu wojny w Iranie coraz więcej państw zaczęło dostrzegać potrzebę wzmocnienia zdolności do ochrony przed dronami. Dotyczy to przede wszystkim państw z regionu Zatoki Perskiej, które były wielokrotnie atakowane przez irańskie drony.
Ukraina wykorzystuje fakt, że sama ma duże doświadczenie w tej dziedzinie w związku z toczoną wojną z Rosją. Kijów zaproponował wielu państwom świata pomoc i podzielenie się swoimi doświadczeniami.
W marcu Ukraina zawarła długotrwałe partnerstwa wojskowe z Arabią Saudyjską, Katarem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Z kolei w kwietniu podpisała umowy dronowe z Niemcami, Norwegią i Holandią oraz porozumienie w sprawie obrony i energii z Azerbejdżanem.
Współpracę z Ukrainą na rzecz stworzenia nowoczesnej armady dronowej ogłosiła także Polska. Premier Donald Tusk mówił, że Ukraina posiada "specyficzne, unikatowe know-how, jak się bronić dzisiaj i jutro przed atakami z powietrza".
Źródło: Reuters