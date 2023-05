Niekontrolowane pożary trawią Kanadę. "Lasy są jak rozpałka"

Stan wyjątkowy został ogłoszony w kanadyjskiej prowincji Alberta po tym, jak niekontrolowane pożary rozprzestrzeniły się na blisko 122 tys. hektarów, co zmusiło prawie 25 tys. ludzi do opuszczenia swoich domów. Premier prowincji powiedziała, że powodem kataklizmu jest "gorąca i sucha wiosna, która stworzyła z lasów rozpałkę do pożarów". W lokalnych halach widowiskowych utworzono schronienia dla potrzebujących. Rząd federalny w Ottawie zaoferował specjalną pomoc.

Zdjęcie Pożar około 130 km od milionowego miasta Edmonton w prowincji Alberta, 4 maja 2023 roku / ALBERTA WILDFIRE / Reuters / Agencja FORUM