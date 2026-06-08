W skrócie Przesłanie papieża z Madrytu łączy aspekty polityczne i religijne, według dziennika "El Mundo".

Sobotnie wystąpienie Leona XIV w Pałacu Królewskim miało polityczny wydźwięk i było skierowane do całej klasy politycznej.

W poniedziałek papież wygłosił przemówienie w hiszpańskim parlamencie oraz zaplanował spotkanie z ofiarami nadużyć duchownych.

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W ocenie "El Mundo" papieska wizyta w Hiszpanii "nabrała wymiaru znacznie wykraczającego poza zwykłą podróż duszpasterską".

"Papież wysłał z Madrytu podwójne przesłanie (…): przywrócić Kościołowi wpływowy głos w debatach publicznych i pokazać, że wiara katolicka nie należy do muzeum przeszłości, lecz zachowuje zdolność mobilizowania, społeczne zakorzenienie i autorytet moralny w zsekularyzowanej Europie" - napisał dziennik.

Papieskie przesłanie z Madrytu budzi emocje w Hiszpanii. "Wydźwięk polityczny"

Już sobotnie przemówienie głowy Kościoła katolickiego w Pałacu Królewskim miało w ocenie gazety "jednoznaczny wydźwięk polityczny". Papież wezwał w nim - w obecności hiszpańskich władz państwowych z królem Filipem VI na czele - do porzucenia polaryzacji i konfrontacji.

"Przesłanie to było skierowane do całej klasy politycznej" - zauważył "El Mundo". Krytycznie nastawiony do socjalistycznego rządu dziennik stwierdził, że nękane skandalami korupcyjnymi władze "będą próbowały wykorzystać papieską podróż, aby odwrócić uwagę od własnego kryzysu".

Jak dodała gazeta, papież jest również "świadomy wewnętrznych ran Kościoła", czego dowodem jest zapowiedziane spotkanie z grupą ofiar nadużyć hiszpańskich duchownych.

Leon XIV wizytuje Hiszpanię. Przemówił w parlamencie

"Reakcja z ostatnich dwóch dni pokazuje, że pomimo wszystkich prognoz dotyczących spadku znaczenia religii, Kościół nadal odgrywa aktywną rolę w społeczeństwie" - skonkludował "El Mundo".

W poniedziałek Leon XIV wygłosił również historyczne przemówienie w hiszpańskim parlamencie. Podkreślił w nim m.in. nienaruszalność godności człowieka, która nie może być podporządkowana zmiennym opiniom społecznym.

Wizyta Leona XIV w Hiszpanii potrwa do 12 czerwca. W jej trakcie papież odwiedzi Madryt, Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie. Na papieską wizytę wierni w tym kraju czekali 15 lat. Ostatnio był tam Benedykt XVI w 2011 r. na Światowych Dniach Młodzieży w Madrycie.





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