Niejawne spotkanie w Niemczech, media ujawniają. "USA, Izrael, dowódcy"

W skrócie Dowódcy sił z Izraela, USA, Egiptu, Arabii Saudyjskiej, Kataru, Bahrajnu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kuwejtu i Jordanii uczestniczyli w niejawnym spotkaniu w Niemczech, by omówić napięcia w regionie i sytuację związaną z wojną przeciwko Iranowi - informują media.

Podczas spotkania omawiano operacje wojskowe na różnych frontach oraz plany dotyczące bezpieczeństwa i współpracy na Bliskim Wschodzie, w tym wsparcie Izraela dla Arabii Saudyjskiej przeciwko rebeliantom Huti.

Nasilenie ataków Hutich na infrastrukturę Arabii Saudyjskiej, w tym na rurociąg i stacje pomp, spowodowało zakłócenia w eksporcie ropy oraz działania odwetowe ze strony sił saudyjskich.

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Portal Axios przekazał, powołując się na dwóch izraelskich urzędników, że spotkanie, które odbyło się w ustronnym ośrodku narciarskim, zostało zorganizowane przez szefa Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM) admirała Brada Coopera.

Było to pierwsze tego typu spotkanie od rozpoczęcia 28 lutego przez USA i Izrael wspólnej kampanii zbrojnej przeciwko Iranowi. Axios wskazuje jednak, że podobne spotkania odbywały się także wcześniej mimo braku stosunków dyplomatycznych między Izraelem a niektórymi państwami arabskimi.

W szczególności chodzi o Arabię Saudyjską oraz Katar, który, jak podkreśla portal Times of Izrael, był określany przez czołowych polityków Izraela mianem "państwa wrogiego".

Tajne spotkanie w Niemczech. Chodzi o wojnę na Bliskim Wschodzie

Podczas spotkania szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela generał Ejal Zamir przedstawił swoim odpowiednikom informacje na temat "operacji armii na różnych frontach".

Admirał Cooper zapewnił zebranych partnerów, iż amerykańskie wojsko nie wycofa się z regionu, pomimo irańskich ataków na bazy USA. Szef Dowództwa Centralnego omówił również amerykańskie plany dotyczące zwiększenia ruchu morskiego w cieśninie Ormuz.

W oświadczeniu dla serwisu Axios, potwierdzającym fakt spotkania, dowództwo CENTCOM poinformowało, że "gościło wysokich rangą dowódców wojskowych z ośmiu państw podczas zaplanowanej konferencji w Niemczech". Dodano, że przywódcy "omawiali możliwości zacieśnienia współpracy w zakresie bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie".

Źródło zaznajomione ze sprawą przekazało również, że Izrael i Arabia Saudyjska przy wsparciu CENTCOM omawiają sposoby, za pomocą których Izrael mógłby pomóc Saudyjczykom w przeciwdziałaniu rebeliantom Huti. Źródło dodało, że jest mało prawdopodobne, by Izrael podjął jakiekolwiek działania ofensywne.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Tajne spotkanie przywódców w Niemczech

Kontakty izraelsko-saudyjskie mają związek z nasileniem w ostatnim tygodniu ataków Hutich na terytorium i infrastrukturę Arabii Saudyjskiej. Drony Hutich uderzyły m.in. w saudyjski rurociąg Wschód-Zachód i stacje pomp, co doprowadziło do wstrzymania przesyłu ropy i uderzyło w międzynarodowe rynki.

Rijad przekazał też, że jego siły zestrzeliły dron rebeliantów, który zmierzał w kierunku Mekki, najświętszego miasta muzułmanów.

Po zablokowaniu przez Iran cieśniny Ormuz w lutym 2026 r. Arabia Saudyjska przekierowała część eksportu ropy rurociągiem Wschód-Zachód do portu nad Morzem Czerwonym, skąd surowiec transportowano do Azji przez cieśninę Bab al-Mandab.



