Kilka lat temu Katarzyna Nosowska w rozmowie z TVN Style opowiedziała o "koszykowaniu" - zwyczaju stosowanym przez nią podczas zakupów w sieci. Wyglądało to tak: artystka wrzucała do wirtualnego koszyka ubrania, które wpadły jej w oko, bez względu na ich ceny. Klikała "kup", a potem zamykała komputer i szła spać.

Dziś proces robienia zakupów na niby staje się coraz bardziej popularny. Powstały nawet strony i aplikacje, na których możemy robić zakupy bez ponoszenia konsekwencji finansowych. Nazywają się "dopamine sites".

"Dopamine sites" hitem w Korei Płd.

Inflacja konsumencka w Korei Południowej wzrosła w czerwcu o 3,2 proc. w ujęciu rocznym. Młodzi Koreańczycy odczuwają niepewność w związku z trudną sytuacją finansową. Wiele osób nie może pozwolić częste zamawianie jedzenia na wynos. W pogoni za drobnymi przyjemnościami i dopaminą kierują się w stronę trendu na "dopamine sites".

Wyglądają jak dobrze znane platformy czy aplikacje sprzedażowe. Wybierasz np. spodnie, znajdujesz odpowiedni rozmiar, dodajesz do koszyka, klikasz przycisk zakupu i to by było na tyle.

Na innych stronach możesz z kolei zamówić jedzenie. Nawet nazwy sugerują filozofię działania - "Food Never Comes", czyli "Jedzenie Nie Przychodzi" czy "FakeEats" ("Fałszywe Jedzenie").

Wspomniana wcześniej dopamina to związek wydzielany w naszym mózgu, który pełni bardzo różne role. Odpowiada m.in. za układ nagrody.

- Gdy korzystamy z "dopamine sites" samo przeglądanie oferty i wykonywanie czynności kojarzonych wcześniej z zakupem może angażować mechanizmy oczekiwania nagrody i motywacji, w których uczestniczy układ dopaminergiczny, co daje nam pewien wyrzut dopaminy - wyjaśnia psycholożka Oliwia Zaborowska z Uniwersytetu SWPS.

Dopamina wydzielana jest w mózgu cały czas. Wydziela się również wtedy, gdy mamy przyjemną rozmowę z kimś albo zjedliśmy dobry posiłek.

Korzystanie z "dopaminowych stron" pomaga zatem ograniczać konsekwencje finansowe, przynosi za to konsekwencje psychologiczne.

- To zjawisko zastępowania jednej rzeczy inną. Używając takich stron nie konfrontujemy się z tym trudnym uczuciem czy dyskomfortem związanym z odmawianiem sobie czegoś - mówi Zaborowska.

Psycholożka zwraca uwagę na dwa mechanizmy: lubienia i chcenia.

"Lubienie" oznacza przyjemność odczuwaną podczas doświadczenia nagrody. "Chcenie" to natomiast motywacyjna siła, która kieruje nas w stronę nagrody.

Te mechanizmy mogą się rozchodzić: możemy bardzo chcieć ponownie wykonać daną czynność, nawet jeśli nie daje nam ona już dużej satysfakcji.

- Zaczynamy dostrzegać wskazówki, które sugerują, że zaraz otrzymamy nagrodę - tłumaczy psycholożka.

Strony dopaminowe działają właśnie na tym mechanizmie - nagradzający może być sam proces, a nie jego rezultat.

Zaborowska jako przykład podaje tu sytuację, w której zamawiamy jakiś produkt, który przychodzi do nas np. dopiero po tygodniu. Pojawia się myśl: "Po co ja to w ogóle kupiłam?" Sam przedmiot już nie cieszy, bo w momencie kliknięcia przycisku "kup" już dostaliśmy swoją nagrodę.

Dopamina na zamówienie

Jakie konsekwencje może przynieść nadmierne korzystanie z "dopamine sites"? Zjawisko nie zostało jeszcze dobrze zbadane. Jak jednak zauważa psycholożka, możemy wyobrazić sobie sytuację, w której osoba zaczyna spędzać na takich stronach bardzo dużo czasu i rezygnuje z innych aktywności w życiu.

- Wtedy mówimy już o podstawowych mechanizmach uzależnienia. Ono wygląda trochę inaczej niż uzależnienie od substancji, ale nadal osoba rezygnuje z innych aktywności - opowiada Zaborowska.

Jeżeli korzystanie z "dopamine sites" zaczęłoby prowadzić do utraty kontroli, zaniedbywania snu i obowiązków oraz byłoby kontynuowane mimo negatywnych konsekwencji, można byłoby mówić o problematycznym lub kompulsywnym wzorcu zachowania.

Słowem - chociaż nie mamy podstaw, by stwierdzić, że korzystanie z "dopamine sites" jest uzależniające, to na pewno może być bardzo wciągające.

Anna Nicz

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