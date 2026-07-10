W skrócie W regionie Finlandii Wschodniej odnotowano znaczący wzrost liczby zgłoszeń dotyczących niedźwiedzi na terenach zabudowanych w porównaniu do lat poprzednich.

Populacja niedźwiedzi rośnie, a policja oraz myśliwi są coraz częściej angażowani w interwencje związane z przeganianiem zwierząt.

Zakaz polowań na niedźwiedzie poza obszarem hodowli reniferów obowiązuje od 2023 roku z powodu apelacji wniesionych do wcześniejszych zgód na odstrzał.

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W 2023 roku we wschodniej Finlandii odnotowano 45 incydentów z udziałem niedźwiedzi. Już w 2024 roku liczba ta wzrosła do 131 przypadków, a w ubiegłym roku było ich 199.

- Jeśli populacja niedźwiedzi będzie rosła w obecnym tempie, kierownictwo centrum operacyjnego policji nie będzie w stanie poradzić sobie z sytuacją w najbliższych latach - skomentował w rozmowie z Yle nadkom. Harri-Pekka Pohjolainen z lokalnej policji.

Niedźwiedzie w Finlandii. Rosnąca populacja przytłacza policję

Według Pohjolainena do końca czerwca bieżącego roku policja odebrała kilkaset połączeń od osób zaalarmowanych widokiem niedźwiedzi w pobliżu zabudowań. Część z nich miała zostać zauważona także na terenie osiedli mieszkalnych.

Nie we wszystkich przypadkach takie zgłoszenie kończy się interwencją. Wypędzenie jednego osobnika zajmuje nawet dwie godziny. - Jeśli jest ich kilka dziennie, stanowi to nadmierne obciążenie dla kierowników centrum operacyjnego - argumentuje policjant.

Służby przekazują część zadań związanych z przeganianiem niedźwiedzi myśliwym. Według Fińskiej Agencji ds. Ochrony Przyrody w ubiegłym roku członkowie kół łowieckich pomogli policji 78 razy. W tym roku myśliwych wzywano już 74 razy.

Zakaz polowań na niedźwiedzie poza obszarem hodowli

Od 2023 roku Finlandia nie pozwala, by polowanie na niedźwiedzie odbywało się poza obszarem wypasania reniferów. Przyczyną są apelacje od decyzji o wydaniu zezwoleń wyjątkowych.

"W bieżącym roku do Fińskiego Centrum Łowiectwa złożono wnioski o zezwolenia wyjątkowe na odstrzał łącznie 379 niedźwiedzi. Sprawy nie zostały jeszcze rozpatrzone" - podaje portal Yle.

Sezon polowań na niedźwiedzie powinien rozpocząć się 20 sierpnia. Niewykluczone, że i tym razem sąd administracyjny zakaże łowów. Jak szacuje Centrum Zasobów Naturalnych, jeśli standardowe polowania nie zostaną przywrócone, populacja niedźwiedzi podwoi się do 2030 roku i wyniesie pięć tysięcy osobników.

Źródło: Yle





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