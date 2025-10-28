W skrócie W prefekturze Akita w Japonii nasiliły się ataki niedźwiedzi na ludzi, które w tym roku spowodowały co najmniej 10 ofiar śmiertelnych.

Władze lokalne zwróciły się do rządu o wsparcie wojska w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Niedźwiedzie pojawiają się już nie tylko na terenach górskich, ale także w pobliżu szkół, parków i sklepów, co stanowi narastający problem.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Życie naszych obywateli nie może być odpowiednio chronione bez pomocy sił zbrojnych - stwierdził gubernator prefektury Akita na północy kraju Kenta Suzuki w apelu do japońskiego ministra obrony.

Ataki niedźwiedzi w Japonii. Władze wzywają na pomoc wojsko

Według niego niedźwiedzie, które niegdyś występowały jedynie w górskich rejonach prefektury, obecnie często pojawiają się na terenach zamieszkałych gdzie atakują ludzi. - Ataki wymierzone w twarz i szyję są wyjątkowo częste - powiedział gubernator.

Minister obrony Shinjiro Koizumi zapewnił, że rząd "zrobi wszystko co jest w jego władzy", by przywrócić porządek w prefekturze Akita. W ubiegłym tygodniu minister środowiska Hirotaka Ishihara stwierdził, że ataki niedźwiedzi "są bardzo poważnym problemem" i konieczne jest podjęcie środków w celu m.in. lepszego zarządzania ich populacją.

Japonia. Coraz więcej ataków niedźwiedzi na ludzi

Japońskie władze potwierdziły we wtorek, że w tym roku od marca z powodu ataków niedźwiedzi w całym kraju zginęło już co najmniej 10 osób. W poprzednim roku ataków śmiertelnych było sześć. Zwierzęta pojawiają się w parkach, przy szkołach, a nawet zdarzało się, że wchodziły do sklepów.

Według władz do ostatniego ataku doszło w ubiegłym tygodniu w jednej z wiosek w górach w prefekturze Akita. Wiele wskazuje jednak na to, że w poniedziałek odnaleziono kolejne ofiary. Na polu ryżowym natrafiono na zwłoki kobiety, a w pobliskim regionie Iwate - na ciało mężczyzny i jego psa. Wszyscy najprawdopodobniej padli ofiarami niedźwiedzi.

W Japonii występują dwa gatunki tych zwierząt: mniejszy niedźwiedź czarny azjatycki oraz większy niedźwiedź brunatny, który zamieszkuje wyspę Hokkaido i może osiągać wagę nawet do 400 kg.

Źródło: AFP

Siemoniak w "Gościu Wydarzeń": Nie chciałbym być w skórze Telusa i Romanowskiego Polsat News Polsat News