Niedźwiedzica z młodymi zaatakowała grzybiarza w słowackim lesie, w środkowo-zachodniej części kraju - poinformowały w sobotę lokalne media. Mężczyznę z ranami rąk i nóg zabrał do szpitala śmigłowiec. To nie pierwszy taki przypadek w tych okolicach. Policja zaapelowała do mieszkańców.