"Nigdy nie wiesz, co przyniesie zgłoszenie..." - skomentowali przedstawiciele biura szeryfa z Washoe w mediach społecznościowych. Okazało się, że mieszkańcy jednego z domów w okolicy jeziora Tahoe w górach Sierra Nevada znaleźli niedźwiedzia - siedzącego na tylnym siedzeniu ich auta. Nie wiadomo, jak zwierzę dostało się do środka, właściciele nie wiedzieli też, w jaki sposób mogą go bezpiecznie uwolnić.

Policja uwolniła niedźwiedzia

Z pomocą ruszyli funkcjonariusze. Na opublikowanym nagraniu widać, jak jeden z nich przymocowuje materiałową linkę do zewnętrznej klamki auta. Następnie rozciąga ją maksymalnie, odchodzi na kilkanaście metrów i szybkim ruchem otwiera drzwi "na odległość".

Niedźwiedź niemal natychmiast wyskakuje ze środka. Ignoruje funkcjonariuszy i biegnie przez osiedle, prawdopodobnie kierując się z powrotem do lasu.

Kolejne ujęcie przedstawia kompletnie zdewastowane wnętrze auta m.in. zerwaną tapicerkę i uszkodzony dach.