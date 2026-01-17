W skrócie Przewodniczący Rady Europejskiej zapowiedział stanowczą obronę prawa międzynarodowego na terenie państw UE w związku z groźbami Donalda Trumpa dotyczącymi Grenlandii i Danii.

Donald Trump ogłosił nałożenie amerykańskich ceł na osiem europejskich państw, które sprzeciwiają się planom USA dotyczącym Grenlandii.

Przywódcy Francji, Szwecji i Danii skomentowali zapowiedź taryf, określając działania Stanów Zjednoczonych jako niedopuszczalne i zapowiadając wspólną odpowiedź Unii Europejskiej.

- Możemy powiedzieć, że UE zawsze będzie bardzo stanowczo bronić prawa międzynarodowego, zwłaszcza na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej - powiedział w sobotę przewodniczący Rady Europejskiej.

Antonio Costa odniósł się w ten sposób do gróźb Donalda Trumpa kierowanych pod adresem władz Grenlandii i rządu Danii. Republikanin chciałby kontrolować strategiczną wyspę.

Costa był pytany również o komentarz do zapowiedzi nałożenia amerykańskich ceł na osiem państw Starego Kontynentu, które otwarcie sprzeciwiają się aneksji Grenlandii. - Na razie koordynuję wspólną odpowiedź państw członkowskich Unii Europejskiej w tej sprawie - odparł.

Przypomnijmy, cła w wysokości 10 proc. mają od 1 lutego być nałożone na sześć państw UE: Francję, Niemcy, Holandię, Szwecję, Finlandię oraz Danię.

Prócz tego cła uderzyć mają także w Wielką Brytanię i Norwegię.

Trump zapowiedział, że nałoży nowe cła. Macron: To niedopuszczalne

Do zapowiedzi nałożenia ceł odniósł się m.in. prezydent Francji. "Żadne zastraszanie ani groźby nie mogą na nas wpłynąć ani w Ukrainie, ani na Grenlandii" - przekazał Emmanuel Macron. Określił nałożenie nowych opłat przez USA "za niedopuszczalne".

"Europejczycy odpowiedzą w sposób zjednoczony i skoordynowany, jeśli taryfy zostaną potwierdzone" - zakomunikował francuski przywódca.

Głos zabrał również premier Szwecji.

"Nie damy się szantażować. Tylko Dania i Grenlandia decydują o sprawach dotyczących Danii i Grenlandii. Zawsze będę bronił mojego kraju i naszych sojuszników" - napisał Ulf Kristersson na platformie X.

"Szwecja prowadzi obecnie intensywne rozmowy z innymi krajami UE, Norwegią i Wielką Brytanią, w celu wypracowania wspólnej odpowiedzi" - przekazał, komentując zapowiedź nałożenia ceł przez Trumpa.

Z kolei duńska premier Mette Frederiksen oceniła w rozmowie z agencją AFP, że groźby prezydenta USA dotyczące nałożenia ceł traktuje w kategoriach "niespodzianki".

USA-Grenlandia. Trump ogłasza, nałoży cła na osiem państw

W sobotnim wpisie na platformie Truth Social Donald Trump postawił europejskim przywódcom ultimatum. Ustanowione stawki celne mogą ulec zmianie, jeśli osiem państw nadal będzie torpedować plany USA dotyczące Grenlandii.

"Cła wzrosną do 25 proc. od 1 czerwca i będą obowiązywać do czasu osiągnięcia porozumienia w sprawie zakupu Grenlandii przez Stany Zjednoczone" - przekazał Trump.

Zarazem republikanin oskarżył przywódców wyżej wymienionych państw o "prowadzenie niebezpiecznej gry" w kwestii Grenlandii. "Podjęli ryzyko na poziomie, którego nie da się utrzymać" - podkreślił.

Źródło: Reuters, AFP

