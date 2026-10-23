W skrócie Na dachu mauzoleum Lenina w Moskwie zauważono uzbrojonych mężczyzn, których zadaniem jest zestrzeliwanie ukraińskich dronów atakujących rosyjską stolicę.

W piątek z powodu zmasowanego ataku bezzałogowców wstrzymano ruch lotniczy na wszystkich czterech moskiewskich lotniskach.

Mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował o zestrzeleniu 21 dronów.

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Jak wynika z nagrania opublikowanego przez profil "rucriminalinfo_2", na który powołali się dziennikarze niezależnego od Kremla portalu The Moscow Times, to pierwszy przypadek, gdy uzbrojeni mężczyźni z bronią automatyczną, mający zestrzeliwać drony atakujące Moskwę pojawili się na dachu mauzoleum Lenina. W czasach ZSRR to właśnie na postawionej tam trybunie radzieccy przywódcy witali przemieszczające się parady.

Niecodzienne widoki w Moskwie. Łowcy dronów na mauzoleum Lenina

Dziennikarze zauważyli, że na wieżach Kremla pojawiły się też myśliwce do zwalczania dronów, a wokół wejścia widoczne były pojazdy opancerzone wraz z oddziałami wyposażonymi w karabiny maszynowe. Mieszkańcy Moskwy wielokrotnie widywali taki sprzęt w centrum stolicy podczas ukraińskich ataków dronów, a także podczas przygotowań do obchodów Dnia Zwycięstwa.

Nagranie zostało udostępnione m.in. przez Antona Geraszczenkę, byłego doradcę szefa ukraińskiego MSZ.

"Podobno tak wygląda sytuacja w pobliżu Kremla podczas ataku dronów. Wszędzie widać łowców dronów i systemy Pancyr" - napisał Geraszczenko.

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Atak dronów na Moskwę - wszystkie lotniska zamknięte

Federalna Agencja Transportu Lotniczego (Rosawiacja) przekazała w piątkowe popołudnie, że zamknięte zostały wszystkie moskiewskie lotniska - Szeremietiewo, Domodiedowo, Wnukowo oraz port lotniczy Żukowskij.

W wieżowcu IQ-Quarter przeprowadzono ewakuację - to budynek, w którym mieszczą się biura wielu ministerstw i rosyjskie instytucje federalne.

Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał, że rosyjskie siły strąciły nad Moskwą 21 dronów. Rosjanie co do zasady nie informują o bezzałogowcach, które dotarły do celu. Sobianin dodał, że służby pracują na miejscu upadku szczątków dronów, nie sprecyzował jednak, gdzie one spadły i czy doszło do uszkodzeń obiektów.

Źródło: "The Moscow Times"



