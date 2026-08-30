W skrócie Dziennikarz znalazł w biurze zastępcy AfD kubek z czerwoną gwiazdą i napisem 'armia rosyjska', a polityk próbował zablokować publikację nagrania z wizyty.

Polityk tłumaczył, że otrzymał kubek w prezencie i odłożył go na półkę, ale później próbował się go pozbyć i próbował prawnie uniemożliwić publikację nagrania.

Partia AfD ma kontrowersyjne poglądy, a jej przedstawiciele liczą na zdobycie władzy zarówno w regionach, jak i na szczeblu całego kraju.

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"To nie jest sfabrykowane oskarżenie na podstawie kubka do kawy. Absurdem byłoby wyciąganie wniosków na temat światopoglądu porządnego człowieka na podstawie kubka do kawy. Ale w przypadku pana Tillschneidera (…) kubek jest jedynie wisienką na torcie lub koperkiem w barszczu" - pisze "Bild" po wizycie w biurze prorosyjskiego niemieckiego polityka.

Dziennik przypomina, że po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku polityk AfD Hans-Thomas Tillschneider stwierdził, że "Władimir Putin broni rosyjskich interesów i to jego prawo".

Dlatego widoku kubka z czerwoną gwiazdą i napisem "armia rosyjska" w jego biurze dziennikarz nie uznał za zbieg okoliczności.

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Nietypowy widok w biurze niemieckiego polityka. "To po prostu kubek"

- Nie kojarzę z tym nic szczególnego. To po prostu kubek, który dostałem tutaj i który akurat tu stoi - usiłował przekonywać polityk.

"Tillschneider powiedział, że otrzymał kubek w prezencie i odłożył go na półkę. (…) Nie uważał kubka za tak mało znaczący, jak jego obrońcy: najpierw próbował się go pozbyć, a potem wysłał swoich prawników, aby uniemożliwili publikację nagrań" - opisuje "Bild".

"Ale na szczęście nie żyjemy w Rosji Putina" - skwitowano.

AfD prze po władze. "Zamkniemy granice, wyjdziemy też z Schengen"

Skrajnie konserwatywna partia AfD słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi przedstawicieli i przekonań. - Zamkniemy granice, wyjdziemy też z Schengen, aby tacy ludzie, jak ci z Ceuty, nie przyszli do nas - zadeklarowała niedawno liderka AfD Alice Weidel, licząc na sukcesy partii w wyborach do lokalnych parlamentów w Meklemburgii-Pomorzu Przednim oraz w Berlinie.

- Cieszę się z sytuacji politycznej w Niemczech. Znajdujemy się na drodze prowadzącej do zwycięstwa. W Saksonii-Anhalcie utworzymy rząd. CDU już nigdy więcej nie wygra wyborów do Bundestagu - powiedziała. - Będziemy też rządzili na szczeblu całego kraju - podkreśliła.

AfD plasuje się na czele niemieckich sondaży, z przewagą na poziomie około ośmiu punktów procentowych.

Źródło: "Bild"



