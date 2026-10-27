W skrócie Na terenie Czarnobylskiego Rezerwatu Biosfery Radiacyjnej i Ekologicznej odnaleziono rzadkiego grzyba siedzunia sosnowego, który figuruje w Czerwonej Księdze Ukrainy.

Gatunek ten ma status wymierającego, dlatego naukowcy podkreślają, że każde potwierdzone stanowisko jego występowania jest kluczowe dla ochrony lokalnej bioróżnorodności.

Przedstawiciele rezerwatu przypominają, że siedzuń sosnowy jest pod ochroną, więc nie wolno go zbierać, a jedynie fotografować w jego naturalnym środowisku.

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Grzyb został odnaleziony na terenie Rozsochiwskiego Wydziału Badań nad Ochroną Przyrody, w granicach Czarnobylskiego Rezerwatu Biosfery Radiacyjnej i Ekologicznej.

Jak podaje na Facebooku Rezerwat Czarnobylski odnaleziony gatunek to siedzuń sosnowy (Sparassis crispa). Został wpisany do Czerwonej Księgi Ukrainy, gdzie ma status "wymierający".

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Specjaliści zwracają uwagę, że potwierdzenie kolejnego miejsca występowania tak rzadkiego gatunku dostarcza cennych informacji o przyrodzie rezerwatu. Obserwacje pozwalają lepiej określić zasięg jego występowania, a także pomagają naukowcom planować dalsze działania ochronne.

Niezwykłe odkrycie w Czarnobylu. Siedzuń sosnowy

Siedzuń sosnowy wyróżnia się przede wszystkim niezwykłym wyglądem. W przeciwieństwie do większości grzybów nie ma tradycyjnego kapelusza. Zamiast niego tworzy duży, kulisty owocnik złożony z licznych falistych i rozgałęzionych płatów.

Jego kształt może przywodzić na myśl koronkę, bujne loki lub główkę kalafiora. Stąd też wzięły się potoczne nazwy tego gatunku, nawiązujące do jego charakterystycznej budowy.

Owocnik grzyba może osiągać od 30 do 40 centymetrów średnicy. Duże okazy ważą nawet kilka kilogramów, dzięki czemu grzyb potrafi wyróżniać się na tle leśnego podłoża.

Gatunek najczęściej rozwija się u podstawy starych sosen, na ich korzeniach. Jego obecność może prowadzić do gnicia korzeni drzew. Na Ukrainie występuje sporadycznie, przede wszystkim na Polesiu i w zachodnich regionach kraju.

Siedzuń sosnowy. Rezerwat apeluje: Nie zbieraj tego grzyba

Ze względu na rzadkość występowania i status ochronny - siedzunia sosnowy nie wolno zbierać. Rezerwat Czarnobylski przypomina, że gatunek znajduje się w Czerwonej Księdze Ukrainy.

Osoby, które natrafią na niego podczas pobytu w lesie, powinny ograniczyć się do wykonania zdjęcia i pozostawienia grzyba w miejscu, w którym rośnie. Takie postępowanie pozwala chronić rzadkie okazy i nie zakłóca ich naturalnego środowiska.

Odkrycie w okolicach Czarnobyla jest kolejnym przykładem tego, jak istotne są obserwacje terenowe dla poznania i ochrony przyrody. Dokumentowanie występowania zagrożonych gatunków pomaga naukowcom śledzić zmiany zachodzące w ekosystemach strefy wykluczenia.



