W skrócie 11-letni chłopiec z Niemiec znalazł podczas nurkowania na Krecie złotą obrączkę z wygrawerowanymi imionami i datą sprzed 50 lat.

Rodzina chłopca przeprowadza poszukiwania właścicieli obrączki, wykorzystując portale społecznościowe i lokalne publikacje.

Pomimo braku rezultatu, rodzina nie traci nadziei, inspirując się podobnymi historiami zakończonymi sukcesem.

Podczas wakacji na Krecie jedenastoletni Ole z niemieckiego Bad Oldesloe dokonał niezwykłego odkrycia.

Chłopiec, nurkując w rejonie kurortu Georgioupolis na północnym wybrzeżu wyspy, zauważył błysk wśród skał. Okazało się, że to złoty pierścionek - najprawdopodobniej obrączka ślubna.

Chłopiec znalazł złotą obrączkę podczas nurkowania. Poszukuje właścicieli

Na obrączce wygrawerowano imiona "Rudi" i "Hermi" oraz datę "28.7.73". To właśnie ta inskrypcja wzbudziła największą ciekawość rodziny chłopca.

- Biorąc pod uwagę imiona prawdopodobne jest, że właścicielem był ktoś z Niemiec - przyznała matka jedenastolatka, Anna Kortsch, w rozmowie z "Hamburger Abendblatt".

Rodzina od kilku tygodni stara się rozwikłać zagadkę pierścionka. Najpierw przeprowadzili własne poszukiwania w internecie, sprawdzając portale ogłoszeniowe i grupy w mediach społecznościowych.

Analizowali również lokalne gazety i parafialne biuletyny, licząc na informację o parze, która mogła obchodzić złotą rocznicę ślubu w lipcu 2023 roku. Jednak żaden z tropów nie doprowadził do rozwiązania sprawy.

- Wiele wskazuje na to, że to obrączka, ale nie udało nam się znaleźć żadnych konkretów. Być może pierścionek znalazł się tam celowo, bo plaża była szczególnym miejscem dla tej pary - dodała Anna Kortsch.

Kreta. Chłopiec z Niemiec znalazł złotą obrączkę

Mimo braku odpowiedzi Ole nie traci nadziei, że uda się ustalić właściciela. - Być może ktoś w końcu się z nami skontaktuje - mówił chłopiec w wywiadzie dla niemieckiej prasy.

Jak zauważa niemiecki dziennik "Hamburger Abendblatt", historia znaleziska przypomina inne podobne przypadki na Krecie.

"W 2024 roku jeden z turystów odzyskał swoją obrączkę, zgubioną podczas pływania, dzięki ogłoszeniu w internecie. To daje rodzinie z Bad Oldesloe dodatkową motywację do dalszych poszukiwań" - opisuje gazeta.

Źródło: "Hamburger Abendblatt"

