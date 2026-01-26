W skrócie W czasie manifestacji poparcia dla byłego prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro w Brasílii w zgromadzonych demonstrantów uderzył piorun.

Pomocy medycznej potrzebowały co najmniej 72 osoby, z czego 30 trafiło do szpitala, a osiem osób było w stanie ciężkim.

Manifestacja była finałem siedmiodniowego marszu solidarności ze skazanym na 27 lat więzienia Jairem Bolsonaro.

Do zdarzenia doszło w niedzielę przy brazylijskim mauzoleum upamiętniającym 21. prezydenta Brazylii, Juscelino Kubitscheka w stolicy kraju. To właśnie w tym miejscu przewidziany był finał siedmiodniowej manifestacji "Marsz dla wolności i sprawiedliwości".

W Brasilii panowały niekorzystne warunki atmosferyczne - trwała burza, której towarzyszył ulewny deszcz. Tuż przed godz. 13:00 w miejsce, w którym znajdowali się demonstranci, uderzył piorun.

Brazylia. Piorun uderzył w manifestantów, 30 osób trafiło do szpitali

- To był chaos. Uderzył piorun i wszyscy padli na ziemię. Na początku nie rozumieliśmy, co się stało - opowiadała jedna z osób biorących udział w manifestacji w rozmowie z serwisem G1.

Jak tłumaczył rozmówca, demonstranci zaczęli biegać w popłochu, część podnosiła z ziemi potrzebujących. Obecni na miejscu strażacy, którzy zabezpieczali manifestację, rozłożyli namiot awaryjny, w którym udzielano pierwszej pomocy - potrzebowały jej co najmniej 72 osoby.

30 osób wymagało hospitalizacji, osiem przewieziono do placówek medycznych w stanie ciężkim. Jedna z poszkodowanych relacjonowała, że doznała oparzeń na ramionach i brzuchu, skarżyła się też na silny ból ucha.

Jair Bolsonaro w więzieniu. Zwolennicy wyrażają solidarność ze skazanym prezydentem

Manifestacja, która w niefortunny sposób zakończona została w niedzielę, trwała przez siedem dni. W tym czasie demonstranci przeszli trasę ok. 240 km, w geście solidarności z Jairem Bolsonaro.

Były prezydent Brazylii został skazany we wrześniu ubiegłego roku na 27 lat więzienia pod zarzutem udziału w spisku mającym na celu doprowadzenie do zamachu stanu. Jego działanie miało być rzekomo wynikiem przegranych w 2022 r. wyborów.

70-letni Bolsonaro, który konsekwentnie zaprzecza wszelkim oskarżeniom, sprawował najwyższy urząd w państwie w latach 2019-22.

Źródło: G1

