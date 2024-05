Doszło do szarpanin, w wyniku których parlamentarzyści wielokrotnie przewracali się. Żadna ze stron nie chciała dopuścić do przejęcia mównicy.

Tajwan. Poseł wziął ustawę i uciekł z sali posiedzeń

Aby uniemożliwić uchwalenie ustawy wyrwał projekt z rąk innego polityka, a następnie wybiegł z sali obrad . Wideo z tego incydentu trafiło do sieci.

Awantura trwała ponad 10 godzin. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9, jednak aż do wieczora nie udało się wprowadzić żadnego punktu do porządku obrad. Przedstawiciele partii sporadycznie dyskutowali na temat możliwego porozumienia, jednak po chwili ponownie pojawiały się spory. W wyniku bójek do szpitala trafiło pięciu polityków.