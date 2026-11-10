W skrócie W wyniku zamachu na krakowskim Rynku Głównym 7 listopada zginęło sześć osób, a 15 odniosło obrażenia, w tym dwóch policjantów, którzy zatrzymali sprawcę ataku.

Litewski Sejm uczcił we wtorek minutą ciszy ofiary ataku w Krakowie, a przewodniczący parlamentu Juozas Olekas wyraził solidarność z Polską i rodzinami poszkodowanych.

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda oraz premier Mindaugas Sinkeviczius złożyli wpisy w księdze kondolencyjnej, podkreślając silne więzi przyjaźni łączące oba narody.

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Przewodniczący litewskiego parlamentu Juozas Olekas poinformował, że w poniedziałek wpisał się do księgi kondolencyjnej w ambasadzie Polski w Wilnie. Podkreślił, że nasze narody łączą silne więzi.

Litwa. Sejm uczcił pamięć ofiar zamachu w Krakowie minutą ciszy

- Wczoraj złożyłem podpis w księdze kondolencyjnej w Ambasadzie RP w związku z tragicznymi wydarzeniami 7 listopada, wyrażając solidarność - w Państwa imieniu i w swoim własnym - oraz współczując rodzinom i bliskim ofiar, dlatego dziś chciałbym poprosić Państwa o uczczenie minutą ciszy osób, które zginęły w Krakowie - powiedział we wtorek Olekas.

"W tym trudnym czasie Litwa solidaryzuje się z Polską. Naród litewski i polski łączą silne więzy przyjaźni i sąsiedztwa, wzajemnego wsparcia i wspólnej odpowiedzialności. Tylko działając razem, możemy zapewnić bezpieczeństwo naszym narodom i żyć w wolnej i dostatniej Europie" - napisał Olekas w księdze.

Litwa solidaryzuje się z Polską po strzelaninie w Krakowie. "Jesteśmy z Wami"

W poniedziałek do księgi kondolencyjnej wpisali się również prezydent Litwy Gitanas Nauseda i premier Mindaugas Sinkeviczius. "Jesteśmy z Wami" - czytamy nad zdjęciem z chwili składania podpisu, zamieszczonym przez Nausedę na platformie X.

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Do masowej strzelaniny w Krakowie doszło w sobotę. 24-letni Michał Oksiński wjechał samochodem na Rynek Główny i otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych przechodniów.

Z rąk zamachowca zginęło sześć osób. Wśród 15 poszkodowanych znalazło się dwóch policjantów - Jakub Kulik i Artur Morański - którym z narażeniem życia udało się zatrzymać sprawcę. W poniedziałek funkcjonariusze odebrali z rąk prezydenta Karola Nawrockiego nadane im Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski.

Tego samego dnia nad ranem napastnik zmarł w szpitalu. W sprawie zamachu toczy się śledztwo prokuratury.

Źródła: TV3



