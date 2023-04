Niecodzienne orędzie włoskiego biskupa. "Wybierzcie Wielkanoc, nie kokainę"

Oprac.: Sebastian Przybył Świat

Wybierzcie Wielkanoc, a nie kokainę - zaapelował biskup Fabio Ciollaro z Apulii na południu Włoch. Duchowny wyraził w ten sposób niepokój wobec niedawnej fali aresztowań w regionie związanej z handlem narkotykami. - Co myśleć o dorosłych, którzy zażywają narkotyki? Robią to, by spędzić "odjazdowy" wieczór czy też szukają w nich wsparcia, by stawić czoła zobowiązaniom i życiowym problemom? - pytał wiernych hierarcha.

Zdjęcie Biskup wezwał włoskich wiernych, by wybrali Wielkanoc zamiast kokainy / East News/Pawel Murzyn/ Marcus Brandt/dpa Picture-Alliance / AFP