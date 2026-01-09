W skrócie Francja i Rosja przeprowadziły wymianę więźniów, uwalniając francuskiego naukowca Laurenta Vinatiera oraz rosyjskiego koszykarza Daniiła Kasatkina.

Wydarzenie to jest efektem wznowienia dialogu między Moskwą i Paryżem po latach napięć spowodowanych wojną w Ukrainie.

Kasatkin był poszukiwany przez USA za rzekomy udział w szajce hakerów, natomiast Vinatierowi groziła w Rosji kara do 20 lat więzienia za domniemaną działalność szpiegowską.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Wymiana więźniów nastąpiła po tym, jak Moskwa i Paryż zasygnalizowały gotowość do wznowienia dialogu, prawie cztery lata po inwazji Rosji na Ukrainę.

Laurent Vinatier został zwolniony w zamian za 26-letniego koszykarza Daniiła Kasatkina, aresztowanego przez Francję w czerwcu 2025 roku pod zarzutem hakowania. Operacja wymierzona była przeciwko Stanom Zjednoczonym.

Francja. Emmanuel Macron ogłosił sukces, "jest wolny"

"Nasz rodak Laurent Vinatier jest wolny i wrócił do Francji" - napisał prezydent Emmanuel Macron na portalu X. "Podzielam ulgę, jaką odczuwa jego rodzina i bliscy" - dodał.

Po przybyciu do bazy wojskowej pod Paryżem mężczyzna spotkał się z rodzicami i został przyjęty przez francuskiego dyplomatę Jeana-Noela Barrota we francuskim MSZ.

Vinatier - który w chwili aresztowania pracował dla szwajcarskiej organizacji pozarządowej zajmującej się mediacją w konfliktach - został aresztowany w Rosji w czerwcu 2024 roku podczas zbierania informacji, które - jak twierdziła prokuratura - dotyczyły rosyjskich działań wojskowych.

Putin "ułaskawił" francuskiego więźnia. Groziło mu nawet 20 lat odsiadki

Skazany na trzy lata więzienia za niezarejestrowanie się jako "zagraniczny agent" Laurent Vinatier stanął przed nowymi zarzutami o szpiegostwo, za które groziła mu kara do 20 lat więzienia.

Kreml ogłosił w zeszłym miesiącu, że złożył Francji ofertę dotyczącą Vinatiera, co wzbudziło nad Sekwaną nadzieję na jego uwolnienie.

Rosyjska telewizja państwowa opublikowała nagranie wideo przedstawiające uśmiechniętego Vinatiera wypuszczanego z więzienia, ubranego na czarno i niosącego dużą czarną torbę podróżną.

Rosyjska Służba Bezpieczeństwa Federalnego (FSB) poinformowała, że Vinatier został "ułaskawiony" dekretem prezydenckim.

Daniił Kasatkin wrócił do Rosji. USA podejrzewały go o udział w szajce hakerów

Daniił Kasatkin, którego Francja uwolniła w ramach porozumienia, został aresztowany w zeszłym roku na paryskim lotnisku na wniosek USA.

Stany Zjednoczone oskarżyły go wówczas o udział w szajce hakerów wykorzystujących oprogramowanie ransomware. Domagały się też ekstradycji sportowca. On sam stanowczo zaprzeczał tym zarzutom.

FSB opublikowała nagranie, które pokazuje Kasatkina przybywającego do Rosji i wsiadającego do minibusa. Sportowiec nie udzielił publicznego komentarza po jego uwolnieniu.

Paryż wznowił dialog z Moskwą. Doszło do wymiany więźniów

Paryż poinformował Waszyngton o powrocie koszykarza do Rosji - podało źródło agencji AFP zaznajomione ze sprawą.

W grudniu Kreml przekazał, że Władimir Putin "wyraził gotowość do podjęcia dialogu" z Emmanuelem Macronem, po tym jak francuski przywódca stwierdził, że Europa powinna zwrócić się do Rosji w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie.

Źródło: AFP

Lewica nie odpuści reformy PIP po zapowiedzi premiera. Gawkowski w ''Gościu Wydarzeń'': Sprawa nie jest zamknięta Polsat News Polsat News