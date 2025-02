Marco Rubio przedstawił propozycję Salwadoru po spotkaniu z prezydentem kraju, Nayibem Bukele . Było ono częścią pierwszej zagranicznej podróży nowego sekretarza stanu USA do kilku państw Ameryki Środkowej. Jej celem jest skonsolidowanie regionalnego poparcia dla polityki migracyjnej administracji Donalda Trumpa .

Kraj ma nadal przyjmować deportowanych Salwadorczyków, którzy nielegalnie przedostali się do USA. Co więcej, Salwador ma również przyjmować do swojego "mega-więzienia" migrantów z innych państw, którzy w procedurze deportacji zostaną wydaleni ze Stanów. Kraj Bukele ma przyjąć także groźnych przestępców różnych narodowości, którzy są członkami latynoskich gangów, takich jak Mara Salvatrucha (MS-13) czy Tren de Aragua.