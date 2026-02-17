W skrócie 84-letni mężczyzna z chorobą Parkinsona spadł z wysokości 50 metrów do wąwozu podczas spaceru w Nicei.

Lokalne służby zlokalizowały mężczyznę po około 30 godzinach, wykorzystując drona i specjalistyczne jednostki ratownicze.

Rodzina poinformowała, że mężczyzna doznał wielu obrażeń, ale był żywy i przytomny, a policja przekazała, że był cały i zdrowy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

84-letni mężczyzna cierpiący na chorobę Parkinsona wyszedł w sobotnie popołudnie na spacer w Nicei. W trakcie przechadzki doszło jednak niemal do tragedii.

Mężczyzna spadł z wysokości 50 metrów do wąwozu i cudem uszedł z życiem. Francuskie media podały, że upadek złagodziła występująca w pobliżu roślinność.

84-latek spędził w odosobnieniu około 30 godzin, zanim w poniedziałek znalazły go lokalne służby. Został uratowany przez strażaków wyspecjalizowanych w tego rodzaju akcjach w niebezpiecznych miejscach. Na miejscu była też policja.

Cud w Nicei. Senior spadł do wąwozu, ale przeżył

"Dzięki użyciu drona starsza osoba, cierpiąca na chorobę Parkinsona, została zlokalizowana w dolinie przez sekcję ds. środków powietrznych" - przekazali strażacy.

Rodzina 84-latka poinformowała w mediach społecznościowych, że mężczyzna miał "wiele obrażeń", ale - jak określili - był "żywy i przytomny". Policja przekazała natomiast, że był "cały i zdrowy". 84-latek trafił pod opiekę lekarzy.

Dziennik "Le Figaro" zauważył, że do podobnej historii we Francji doszło również w zeszłym roku. Wówczas 90-latka została uratowana po spędzeniu 30 godzin w wąwozie.

Tyle szczęścia nie miała 70-latka, która na początku roku w Cannes została znaleziona martwa dwa dni po zaginięciu. Każdego roku we Francji znika około 55 tys. osób.

Źródło: "Le Figaro"

Zgorzelski w ''Gościu Wydarzeń'' o programie SAFE: Jarosław Kaczyński nie wypowiada się w logice państwowej Polsat News Polsat News