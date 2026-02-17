Niebywałe szczęście seniora we Francji. Mężczyzna cudem uratowany

We Francji doszło do niecodziennego wypadku - 84-letni mężczyzna zmagający się z chorobą Parkinsona spadł do wąwozu, gdzie spędził samotnie około 30 godzin. Służby odnalazły go z pomocą nowoczesnej technologii. Senior odniósł obrażenia, lecz został przewieziony do szpitala, gdzie zajmują się nim lekarze.

Ubrany w czarny mundur policyjny funkcjonariusz stoi na drewnianej kładce wśród zielonego, gęstego lasu, patrząc w kierunku wijącej się ścieżki.
Francja. 84-latek spadł z wysokości 50 metrów. Cudem przeżył

W skrócie

  • 84-letni mężczyzna z chorobą Parkinsona spadł z wysokości 50 metrów do wąwozu podczas spaceru w Nicei.
  • Lokalne służby zlokalizowały mężczyznę po około 30 godzinach, wykorzystując drona i specjalistyczne jednostki ratownicze.
  • Rodzina poinformowała, że mężczyzna doznał wielu obrażeń, ale był żywy i przytomny, a policja przekazała, że był cały i zdrowy.
84-letni mężczyzna cierpiący na chorobę Parkinsona wyszedł w sobotnie popołudnie na spacer w Nicei. W trakcie przechadzki doszło jednak niemal do tragedii.

Mężczyzna spadł z wysokości 50 metrów do wąwozu i cudem uszedł z życiem. Francuskie media podały, że upadek złagodziła występująca w pobliżu roślinność.

84-latek spędził w odosobnieniu około 30 godzin, zanim w poniedziałek znalazły go lokalne służby. Został uratowany przez strażaków wyspecjalizowanych w tego rodzaju akcjach w niebezpiecznych miejscach. Na miejscu była też policja.

    Cud w Nicei. Senior spadł do wąwozu, ale przeżył

    "Dzięki użyciu drona starsza osoba, cierpiąca na chorobę Parkinsona, została zlokalizowana w dolinie przez sekcję ds. środków powietrznych" - przekazali strażacy.

    Rodzina 84-latka poinformowała w mediach społecznościowych, że mężczyzna miał "wiele obrażeń", ale - jak określili - był "żywy i przytomny". Policja przekazała natomiast, że był "cały i zdrowy". 84-latek trafił pod opiekę lekarzy.

    Dziennik "Le Figaro" zauważył, że do podobnej historii we Francji doszło również w zeszłym roku. Wówczas 90-latka została uratowana po spędzeniu 30 godzin w wąwozie.

    Tyle szczęścia nie miała 70-latka, która na początku roku w Cannes została znaleziona martwa dwa dni po zaginięciu. Każdego roku we Francji znika około 55 tys. osób.

    Źródło: "Le Figaro"

