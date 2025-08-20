Niebo rozświetlił tajemniczy obiekt. W sieci pojawiają się nagrania

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

W środku nocy zrobiło się jasno jak w dzień. Media społecznościowe zalały nagrania tajemniczego obiektu wchodzącego w atmosferę ziemską nad Japonią. Moment przelotu bolidu i jego eksplozję nagrały zarówno specjalistyczne obiekty, jak również amatorzy. Władze zapewniają, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Moment wejścia bolidu w ziemską atmosferę nad Japonią. Przez kilka sekund w nocy z wtorku na środę zrobiło się jasno jak za dnia
Moment wejścia bolidu w ziemską atmosferę nad Japonią. Przez kilka sekund w nocy z wtorku na środę zrobiło się jasno jak za dniaVolcaholic/Xmateriał zewnętrzny

Kosmiczny obiekt wszedł w atmosferę ziemi w nocy z wtorku na środę. Kamery zarejestrowały jego obecność nad zachodnią Japonią o godz. 23:08 lokalnego czasu. Najprawdopodobniej był to meteoryt, który przekształcił się w kulę ognia.

Noc na chwilę zmieniła się w dzień

Całe zdarzenie nagrano z wielu miejsc, między innymi z okolic miasta Kumamoto:

Jak powiedział agencji NHK Toshihisa Maeda, dyrektor Muzeum Kosmosu Sendai w regionie Kagoshima, była to kula ognia, czyli wyjątkowo jasny meteor. Tego typu zjawiska wywołuje kosmiczny pył, szczątki asteroidów lub inne niewielkie obiekty, które spalają się podczas wchodzenia w ziemską atmosferę.

Ten bolid był wyjątkowo jasny - na około cztery sekundy noc w zachodniej Japonii zamieniła się w dzień:

"Szansa na obejrzenie obiektu, który wywołuje tak intensywny błysk, prawdopodobnie zdarza się mniej więcej raz w roku" - powiedział serwisowi Kyodo News Kazuyoshi Imamura, kurator w Centrum Naukowym Anan w prefekturze Tokushima, któremu również udało się sfilmować całe zajście.

Miejscowe władze oraz policja zapewniają, że nie otrzymano żadnych doniesień na temat poszkodowanych. Obiekt prawdopodobnie spadł do oceanu.

Zobacz również:

Obłoki srebrzyste w nocy ze środy na czwartek można było dostrzec w wielu miejscach Polski
Polska

Na niebie pojawiły się niezwykłe formacje. Są zdjęcia i nagrania

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    Tego typu bolidy wpadają w atmosferę ziemi cały czas, jednak rzadko kiedy udaje się zarejestrować tam mocny rozbłysk.

    Nad Brazylią też błysnęło

    Podobny przypadek zanotowano w kwietniu tego roku w Brazylii. Wejście w atmosferę meteoru zarejestrowały kamery Obserwatorium Kosmicznego Heller & Jung w stanie Rio Grande do Sul.

    Jak twierdził wówczas dyrektor obserwatorium, Carlos Fernando Jung, miało tam dojść do "upadku superbolidu". Było to najjaśniejsze takie zjawisko w tej części Brazylii od 2020 roku.

    Zobacz również:

    Superbolid zarejestrowany przez Obserwatorium Kosmicznego Heller & Jung w Brazylii
    Świat

    Pojawił się na kilka sekund, rozbłysnął i znikł. Nagrali upadek superbolidu

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski

    Źródło: NHK, English.kyodonews.net, AFP

    -----

    Szczyt w Waszyngtonie bez Polski. Rzecznik rządu w ''Gościu Wydarzeń'': Powinien być tam prezydentPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze