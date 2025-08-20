Kosmiczny obiekt wszedł w atmosferę ziemi w nocy z wtorku na środę. Kamery zarejestrowały jego obecność nad zachodnią Japonią o godz. 23:08 lokalnego czasu. Najprawdopodobniej był to meteoryt, który przekształcił się w kulę ognia.

Noc na chwilę zmieniła się w dzień

Całe zdarzenie nagrano z wielu miejsc, między innymi z okolic miasta Kumamoto:

Jak powiedział agencji NHK Toshihisa Maeda, dyrektor Muzeum Kosmosu Sendai w regionie Kagoshima, była to kula ognia, czyli wyjątkowo jasny meteor. Tego typu zjawiska wywołuje kosmiczny pył, szczątki asteroidów lub inne niewielkie obiekty, które spalają się podczas wchodzenia w ziemską atmosferę.

Ten bolid był wyjątkowo jasny - na około cztery sekundy noc w zachodniej Japonii zamieniła się w dzień:

"Szansa na obejrzenie obiektu, który wywołuje tak intensywny błysk, prawdopodobnie zdarza się mniej więcej raz w roku" - powiedział serwisowi Kyodo News Kazuyoshi Imamura, kurator w Centrum Naukowym Anan w prefekturze Tokushima, któremu również udało się sfilmować całe zajście.

Miejscowe władze oraz policja zapewniają, że nie otrzymano żadnych doniesień na temat poszkodowanych. Obiekt prawdopodobnie spadł do oceanu.

Tego typu bolidy wpadają w atmosferę ziemi cały czas, jednak rzadko kiedy udaje się zarejestrować tam mocny rozbłysk.

Nad Brazylią też błysnęło

Podobny przypadek zanotowano w kwietniu tego roku w Brazylii. Wejście w atmosferę meteoru zarejestrowały kamery Obserwatorium Kosmicznego Heller & Jung w stanie Rio Grande do Sul.

Jak twierdził wówczas dyrektor obserwatorium, Carlos Fernando Jung, miało tam dojść do "upadku superbolidu". Było to najjaśniejsze takie zjawisko w tej części Brazylii od 2020 roku.

Źródło: NHK, English.kyodonews.net, AFP

