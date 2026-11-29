W skrócie Samolot linii Delta Air Lines musiał przerwać lądowanie na lotnisku w Los Angeles i odejść na drugi krąg z powodu silnego trzęsienia ziemi.

Południową Kalifornię nawiedził wstrząs o magnitudzie 5, który był najsilniejszym zjawiskiem sejsmicznym w tym regionie od 2014 roku.

Mimo silnych wstrząsów nikt nie został poszkodowany. Na lotnisku odnotowano jedynie niewielkie szkody, takie jak pęknięcia szyb i uszkodzone sufity.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Do niebezpiecznego incydentu doszło w sobotę na lotnisku w Los Angeles. Samolot linii Delta Air Lines zniżał się do lądowania, kiedy rozpoczęło się trzęsienie ziemi. W związku z tym maszyna musiała w ostatniej chwili odejść na drugi krąg.

W mediach społecznościowych opublikowano nagranie z próby lądowania. Widać na nim jak samolot zbliża się do pasa startowego, gdy nagle kontroler lotu wzywa pilota do przerwania manewru.

USA. Zaczynali lądowanie. Rozpoczęło się trzęsienie ziemi

Rozwiń

- Delta 1972 odejdź na drugi krąg. Mamy tu silne trzęsienie ziemi. Prawdopodobnie mieliśmy właśnie trzęsienie ziemi o magnitudzie około 7,5 - informuje kontroler. W tle nagrania słychać liczne alarmy samochodów zaparkowanych w okolicy.

Pilot natychmiast reaguje na ostrzeżenie. Na nagraniu widać jak przerywa lądowanie i podrywa samolot z powrotem do góry. Ostatecznie maszyna wylądowała na lotnisku w Los Angeles około pół godziny później.

USA. Trzęsienie ziemi w Kalifornii. Najsilniejsze od lat

W sobotę południową Kalifornię nawiedziło silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 5. Epicentrum znajdowało się w pobliżu Manhattan Beach - kurortu położonego na południowy zachód od Los Angeles. Następnie nastąpiła seria wielu słabszych wstrząsów wtórnych.

Na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych regularnie dochodzi do trzęsień ziemi. Sobotnie wstrząsy były jednak najsilniejszymi od 2014 roku - informuje agencja AP.

Mimo to nikt nie został poszkodowany. Nie odnotowano również żadnych poważnych zniszczeń. Na lotnisku w Los Angeles w wyniku wstrząsów popękały jednak niektóre szyby oraz odpadły panele sufitowe.

Źródła: AP, AFP



