W skrócie Policja aresztowała 18-latka uzbrojonego w strzelbę w pobliżu Kapitolu.

Mężczyzna miał kamizelkę taktyczną, rękawiczki, zapas amunicji, a w aucie hełm i maskę gazową.

Nie ujawniono motywów działania zatrzymanego; podczas interwencji nikt nie ucierpiał.

18-latek uzbrojony w strzelbę wysiadł z samochodu zaparkowanego nieopodal Kapitolu i zaczął biec w stronę Kongresu - przekazała Policja Kapitolu na konferencji prasowej.

Mężczyzna zastosował się do poleceń funkcjonariuszy, którzy nakazali mu, by rzucił broń. 18-latek następnie położył się na ziemi i został zatrzymany przez policjantów. Nikt nie został ranny.

Według Policji Kapitolu mężczyzna miał na sobie kamizelkę taktyczną i taktyczne rękawiczki. Posiadał zapas amunicji. W jego samochodzie znaleziono też hełm i maskę gazową.

Zatrzymany 18-latek pochodzący z Georgii nie był wcześniej znany służbom. Został aresztowany pod zarzutem m.in. posiadania broni bez zezwolenia. Na chwilę obecną nie są znane motywy jego działania.

Niebezpieczny incydent w Waszyngtonie. Uzbrojony mężczyzna w pobliżu Kapitolu

"Nasi funkcjonariusze właśnie aresztowali niezidentyfikowaną osobę z przedmiotem przypominającym broń w pobliżu zachodniej strony budynku Kapitolu Stanów Zjednoczonych" - napisała wcześniej Policja Kapitolu w komunikacie.

Powiadomiła też o tymczasowym zamknięciu kilku ulic w pobliżu Kapitolu w związku z działaniami śledczych. "Obecnie nie wydaje się, aby były inne podejrzane osoby lub istniało jakieś zagrożenie" - przekazano.

Przedstawiciele obu izb Kongresu przebywają w tym tygodniu poza Waszyngtonem.

