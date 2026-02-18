Niebezpieczny incydent w pobliżu Kapitolu. Zatrzymano uzbrojonego mężczyznę
Amerykańska policja poinformowała o aresztowaniu w pobliżu siedziby Kongresu USA w Waszyngtonie uzbrojonego 18-latka. Mężczyzna ubrany w taktyczną kamizelkę biegł w stronę Kapitolu, zanim został zatrzymany przez służby. Podczas zatrzymania nikt nie został ranny.
W skrócie
- Policja aresztowała 18-latka uzbrojonego w strzelbę w pobliżu Kapitolu.
- Mężczyzna miał kamizelkę taktyczną, rękawiczki, zapas amunicji, a w aucie hełm i maskę gazową.
- Nie ujawniono motywów działania zatrzymanego; podczas interwencji nikt nie ucierpiał.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
18-latek uzbrojony w strzelbę wysiadł z samochodu zaparkowanego nieopodal Kapitolu i zaczął biec w stronę Kongresu - przekazała Policja Kapitolu na konferencji prasowej.
Mężczyzna zastosował się do poleceń funkcjonariuszy, którzy nakazali mu, by rzucił broń. 18-latek następnie położył się na ziemi i został zatrzymany przez policjantów. Nikt nie został ranny.
Według Policji Kapitolu mężczyzna miał na sobie kamizelkę taktyczną i taktyczne rękawiczki. Posiadał zapas amunicji. W jego samochodzie znaleziono też hełm i maskę gazową.
Zatrzymany 18-latek pochodzący z Georgii nie był wcześniej znany służbom. Został aresztowany pod zarzutem m.in. posiadania broni bez zezwolenia. Na chwilę obecną nie są znane motywy jego działania.
Niebezpieczny incydent w Waszyngtonie. Uzbrojony mężczyzna w pobliżu Kapitolu
"Nasi funkcjonariusze właśnie aresztowali niezidentyfikowaną osobę z przedmiotem przypominającym broń w pobliżu zachodniej strony budynku Kapitolu Stanów Zjednoczonych" - napisała wcześniej Policja Kapitolu w komunikacie.
Powiadomiła też o tymczasowym zamknięciu kilku ulic w pobliżu Kapitolu w związku z działaniami śledczych. "Obecnie nie wydaje się, aby były inne podejrzane osoby lub istniało jakieś zagrożenie" - przekazano.
Przedstawiciele obu izb Kongresu przebywają w tym tygodniu poza Waszyngtonem.