Podczas uroczystości, kiedy na scenie w Wageningen przemawiał premier Polski, doszło do niebezpiecznego incydentu . W kierunku Donalda Tuska ktoś z tłumu rzucił flary . Interweniowała ochrona, która natychmiast otoczyła premiera i sprowadziła go ze sceny .

Donald Tusk podczas obchodów Dnia Wyzwolenia Holandii - święcie upamiętniającym kapitulację wojsk niemieckich w oddalonym ok. 80 kilometrów od Amsterdamu Wageningen - wygłosił przemówienie, w którym opowiedział o męstwie polskich żołnierzy, którzy uczestniczyli w walkach - to one doprowadziły do zakończenia okupacji Holandii.