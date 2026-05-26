W skrócie W fabryce w stanie Waszyngton doszło do pęknięcia zbiornika z chemikaliami, w wyniku czego ucierpiało wiele osób, a jedna z nich zginęła.

Incydent miał miejsce w zakładzie Nippon Dynawave Packaging w Longview, gdzie poszkodowanych przewieziono do szpitali, a służby nie podały szczegółów, dotyczących zawartości zbiornika.

Trwa akcja ratunkowa i ewakuacyjna na miejscu zdarzenia, a służby apelują o unikanie okolic fabryki, informując, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców.

Do pęknięcia zbiornika z chemikaliami doszło około godziny 7:15 rano czasu lokalnego w fabryce firmy Nippon Dynawave Packaging w mieście Longview w stanie Waszyngton.

Służby nie ujawniły jakie chemikalia były w zbiorniku, jednak zaznaczyły, że były to "materiały niebezpieczne".

USA. Wybuch w fabryce z chemikaliami

W wyniku zdarzenia wiele osób zostało poszkodowanych. Rzecznik straży pożarnej przekazał w rozmowie ze stacją ABC News, że liczba rannych jest "dwucyfrowa". Część osób z oparzeniami zostało przewiezionych do okolicznych szpitali.

Centrum medyczne w Longview przekazało, że trafiło do niego dziewięć osób, z czego jedna nie żyje. Sześć jest w dobrym stanie, a dwaj pozostali pacjenci zostali przeniesieni do innego szpitala.

Służby poinformowały, że dokładne informacje na temat ofiar śmiertelnych oraz rannych w zdarzeniu zostaną przekazane po tym, jak o incydencie zostaną poinformowane rodziny poszkodowanych.

Incydent w fabryce w USA. Wielu poszkodowanych

"Miejsce zdarzenia jest nadal w fazie ewakuacji, a służby ratunkowe kontynuują działania. Służby interwencyjne nadal ściśle współpracują z personelem fabryki i agencjami partnerskimi, w miarę jak trwają prace dochodzeniowe i ratunkowe" - przekazała straż pożarna.

Poinformowano również, że obecnie nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców, jednak służby apelują, o unikanie okolic fabryki w związku z trwającą akcją ratunkową.

Fabryka Nippon Dynawave Packaging znajduje się w pobliżu rzeki Kolumbia, przy granicy stanów Waszyngton i Oregon. W obiekcie produkowane są m.in. celuloza, papier oraz opakowania do produktów płynnych.

Źródło: ABC News





