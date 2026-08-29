Niebezpieczne zajście w Alpach. Powodem spotkanie Polaków z Austriakiem

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Niewiele brakowało, by na Grossglockner doszło do tragedii - informują niemieckie media. Podczas schodzenia z najwyższego szczytu w Austrii tamtejszy przewodnik górski niebezpiecznie zbliżył się do polskiej pary, ignorując to, że kobieta była w trakcie zabezpieczania uprzęży. Doszło do kłótni Polaka i Austriaka. Sprawą finalnie zainteresowała się policja.

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Panorama Grossglockner w Austrii, drewniane schronisko z tarasem, w tle ośnieżone szczyty i skaliste urwiska.
Panorama szczytu Grossglockner w AustriiPHILIPPE ROY / PHILIPPE ROY / AURIMAGESAFP

W skrócie

  • Podczas schodzenia z Grossglockner austriacki przewodnik górski niebezpiecznie zbliżył się do polskiej pary, gdy kobieta była w trakcie zabezpieczania uprzęży, co doprowadziło do kłótni z Polakiem.
  • Nagranie opublikowane w mediach społecznościowych pokazuje, że przewodnik przyspieszył i wyprzedził turystów w trudnych warunkach pogodowych, a za nim szły jeszcze dwie osoby.
  • Stowarzyszenie Przewodników Górskich i Narciarskich w gminie Kals wykluczyło przewodnika z kolejnych zleceń, a policja wszczęła śledztwo w kierunku podejrzeń sprowadzenia zagrożenia na uczestników wyprawy.
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Zdarzenie miało miejsce na wysokości około trzech tysięcy metrów nad poziomem morza. Podczas schodzenia z Grossglockner, drugiego pod względem wybitności szczytu w Alpach, małżeństwo z Polski natknęło się na austriackiego przewodnika górskiego. Ten nie odpowiedział na ich pozdrowienie i zaczął wyprzedzać kobietę, gdy trzymała się lin przymocowanych do ściany.

- Jesteś szalony, czy co? - krzyczał Polak, gdy zdał sobie sprawę ze sprowadzonego na jego żonę zagrożenia.

- Jestem przewodnikiem górskim, zamknij się! - oparł mężczyzna.

Kłótnia Polaka z Austriakiem. Niebezpieczny manewr w Alpach

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie tej sytuacji. Widać na nim, jak wraz z rozwojem awantury Austriak przyspiesza. Jego ruchy stają się jeszcze bardziej energiczne, gdy Polak deklaruje, że chciał zejść pierwszy. Za rzekomym przewodnikiem górskim podążają dwie kolejne osoby.

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Warunki panujące wówczas na szlaku (z nagrania wynika, że był to 22 sierpnia) stwarzały ryzyko groźnego upadku. W wyższych partiach zamglenie znacznie ograniczało widoczność.

"Wyprzedzanie innych wędrowców lub wspinaczy w górach jest całkowicie normalne i zrozumiałe. Jednak oczekiwałbym, że profesjonalny przewodnik górski wykaże się podstawową uprzejmością, dobrym osądem i, przede wszystkim, odpowiedzialnością za bezpieczeństwo wszystkich wokół siebie" - napisał autor nagrania na Instagramie.

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Skandaliczne zachowanie w górach zaaferowało policję

Stowarzyszenie Przewodników Górskich i Narciarskich w gminie Kals, które według ustaleń austriackich mediów pośredniczyło w organizacji wycieczki przez przewodnika, wykluczyło mężczyznę z kolejnych zleceń. - Jego zachowanie było katastrofalne i absolutnie nie do zaakceptowania - powiedział prezes związku Michael Amraser w rozmowie z "Tiroler Tageszeitung".

Z kolei w rozmowie z dziennikarzami "Bild" polski alpinista przekazał, że nie zgłosił sprawy na policję. Służby jednak same zainteresowały się sprawą - prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku podejrzeń sprowadzenia zagrożenia na uczestników górskiej wyprawy. Austriakowi grozi do trzech miesięcy więzienia.

Źródło: "Bild"

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