"Lubił mnie i szanował, kiedy nie było to modne" - napisał Donald Trump w reakcji na śmierć rysownika Scotta Adamsa. 68-latek, twórca słynnego komiksu "Dilbert", od miesięcy walczył z nowotworem prostaty. W szczytowym momencie jego prace docierały do czytelników ok. 2 tys. gazet na całym świecie.

Mężczyzna w okularach uśmiecha się i gestykuluje, siedząc obok dużej postaci znanego rysunkowego bohatera w krawacie, na tle rozmytego tła.
Nie żyje Scott Adams, miał 68 lat. Twórcę pożegnał prezydent USA Donald Trump Marcio Jose Sanchez/Associated PressEast News

  • Scott Adams, twórca komiksu "Dilbert", zmarł w wieku 68 lat po walce z rakiem prostaty.
  • Donald Trump pożegnał Adamsa, podkreślając jego wsparcie w 2016 roku i odwagę w zmaganiu się z chorobą.
  • Publikacja Adamsa o czarnoskórych wywołała kontrowersje, skutkując wycofaniem jego prac z wielu gazet.
68-latek w ostatnich tygodniach życia korzystał z opieki hospicyjnej w swoim domu w północnej Kalifornii po zdiagnozowaniu u niego raka prostaty.

Była żona Adamsa Shelly Miles podała informację o jego śmierć w poruszającym, transmitowanym na żywo przekazie na kanale 68-latka w serwisie YouTube.

Nie żyje Scott Adams. Donald Trump: Lubił mnie i szanował, kiedy nie było to modne

Prezydent USA Donald Trump oddał hołd Scottowi Adamsowi. We wpisie na platformie Truth Social określił go jako "wielkiego influencera".

"Był fantastycznym facetem, który lubił mnie i szanował, kiedy nie było to modne" - napisał amerykański przywódca. Adams poparł jego kandydaturę przed wyborami prezydenckimi w 2016 roku.

"Odważnie stoczył długą walkę ze straszną chorobą. Moje kondolencje kieruję do jego rodziny oraz wszystkich jego przyjaciół i słuchaczy. Będzie nam go naprawdę brakowało" - napisał Trump, publikując ich wspólne zdjęcie z Gabinetu Owalnego.

Grafikę poświęconą twórcy "Dilberta" zamieścił również Biały Dom.

    Scott Adams był znany jako twórca postaci komiksowej o imieniu Dilbert oraz serii pod tym samym tytułem. Bohater ten był ilustracją zmęczonego życiem kawalera w średnim wieku, pracownika korporacji.

    USA. Zmarł Scott Adams, twórca "Dilberta" miał 68 lat

    Twarz Dilberta nie miała źrenic ani ust, a emocje demonstrowała za pomocą ułożenia brwi. W szczytowym okresie popularny komiks był dystrybuowany do około 2 tys. gazet na całym świecie - podała agencja AFP.

    Wiele tytułów, w tym "The Washington Post", wycofało rysunki po tym, jak Adams opublikował w 2023 roku film, w którym określił czarnoskórych jako "nienawistną grupę".

    - To grupa nienawiści i nie chcę mieć z nią nic wspólnego - mówił na nagraniu twórca "Dilberta". Do wystąpienia skłoniły go wyniki sondażu, w którym niewielka większość czarnoskórych zgadzała się ze stwierdzeniem, że "bycie białym jest w porządku".

    W konsekwencji Scott Adams zyskał poparcie m.in. miliardera Elona Muska, który określił amerykańskie media "rasistowskimi" z powodu decyzji o zaprzestaniu publikacji komiksu.

    Źródło: AFP

