W skrócie Scott Adams, twórca komiksu "Dilbert", zmarł w wieku 68 lat po walce z rakiem prostaty.

Donald Trump pożegnał Adamsa, podkreślając jego wsparcie w 2016 roku i odwagę w zmaganiu się z chorobą.

Publikacja Adamsa o czarnoskórych wywołała kontrowersje, skutkując wycofaniem jego prac z wielu gazet.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

68-latek w ostatnich tygodniach życia korzystał z opieki hospicyjnej w swoim domu w północnej Kalifornii po zdiagnozowaniu u niego raka prostaty.

Była żona Adamsa Shelly Miles podała informację o jego śmierć w poruszającym, transmitowanym na żywo przekazie na kanale 68-latka w serwisie YouTube.

Nie żyje Scott Adams. Donald Trump: Lubił mnie i szanował, kiedy nie było to modne

Prezydent USA Donald Trump oddał hołd Scottowi Adamsowi. We wpisie na platformie Truth Social określił go jako "wielkiego influencera".

"Był fantastycznym facetem, który lubił mnie i szanował, kiedy nie było to modne" - napisał amerykański przywódca. Adams poparł jego kandydaturę przed wyborami prezydenckimi w 2016 roku.

"Odważnie stoczył długą walkę ze straszną chorobą. Moje kondolencje kieruję do jego rodziny oraz wszystkich jego przyjaciół i słuchaczy. Będzie nam go naprawdę brakowało" - napisał Trump, publikując ich wspólne zdjęcie z Gabinetu Owalnego.

Grafikę poświęconą twórcy "Dilberta" zamieścił również Biały Dom.

Rozwiń

Scott Adams był znany jako twórca postaci komiksowej o imieniu Dilbert oraz serii pod tym samym tytułem. Bohater ten był ilustracją zmęczonego życiem kawalera w średnim wieku, pracownika korporacji.

USA. Zmarł Scott Adams, twórca "Dilberta" miał 68 lat

Twarz Dilberta nie miała źrenic ani ust, a emocje demonstrowała za pomocą ułożenia brwi. W szczytowym okresie popularny komiks był dystrybuowany do około 2 tys. gazet na całym świecie - podała agencja AFP.

Wiele tytułów, w tym "The Washington Post", wycofało rysunki po tym, jak Adams opublikował w 2023 roku film, w którym określił czarnoskórych jako "nienawistną grupę".

- To grupa nienawiści i nie chcę mieć z nią nic wspólnego - mówił na nagraniu twórca "Dilberta". Do wystąpienia skłoniły go wyniki sondażu, w którym niewielka większość czarnoskórych zgadzała się ze stwierdzeniem, że "bycie białym jest w porządku".

W konsekwencji Scott Adams zyskał poparcie m.in. miliardera Elona Muska, który określił amerykańskie media "rasistowskimi" z powodu decyzji o zaprzestaniu publikacji komiksu.

Źródło: AFP

Były szef MSZ w ''Gościu Wydarzeń'' o słowach Donalda Tuska na temat USA: Bardzo nieszczęśliwa wypowiedź Polsat News Polsat News