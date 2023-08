Rosyjski generał Giennadij Łopyriew zmarł we wtorek nad ranem po tym, jak nagle w poniedziałek źle się poczuł i trafił do szpitala. 69-latek w 2017 roku został skazany na 10 lat kolonii karnej za przyjęcie łapówki, choć sam temu zaprzeczał, nie przyznając się do winy.