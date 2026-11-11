W skrócie Rosyjskie MSZ poinformowało, że w wieku 67 lat zmarł ambasador Federacji Rosyjskiej w Stanach Zjednoczonych Aleksandr Darczijew.

Oficjalny komunikat resortu spraw zagranicznych nie podaje przyczyn śmierci dyplomaty, określając go jako wybitnego amerykanistę i mentora.

Darczijew pełnił funkcję ambasadora Rosji w USA od marca 2025 roku, a wcześniej pracował m.in. w placówce dyplomatycznej w Kanadzie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

"Kierownictwo i pracownicy MSZ Rosji z głębokim żalem informują, że 11 listopada w 67. roku życia zmarł przedwcześnie ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Federacji Rosyjskiej w USA Aleksandr Nikiticz Darczijew" - napisano w komunikacie resortu.

"Aleksander Darczijew, wybitny profesjonalista i błyskotliwy amerykanista, pracował w jednym z najważniejszych obszarów rosyjskiej polityki zagranicznej" - dodano.

Rosyjskie MSZ stwierdziło w komunikacie również, że "Darczijew był wybitnym dyplomatą, doświadczonym przywódcą, dobrym przyjacielem i mentorem".

Nie żyje rosyjski ambasador w USA

Aleksander Darczijew urodził się w 1960 roku w rosyjskiej ambasadzie na Węgrzech. Jego ojciec był bowiem dyplomatą stacjonującym w Budapeszcie. Ukończył studia z historii na uniwersytecie w Moskwie, a następnie został pracownikiem naukowym w Instytucie Studiów nad USA i Kanadą w Akademii Nauk ZSRR - przypomina rosyjska agencja Tass.

Darczijew wstąpił do służby dyplomatycznej w 1992 roku. Najpierw pracował w MSZ ZSRR w departamencie Ameryki Północnej, a następnie w rosyjskiej ambasadzie w USA. W 2003 roku wrócił do pracy w MSZ, by po dwóch latach ponownie wyjechać do ambasady w Stanach Zjednoczonych.

W 2010 roku został mianowany dyrektorem Departamentu Ameryki Północnej w rosyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a w 2014 ambasadorem Rosji w Kanadzie. W 2021 roku powrócił na stanowisko w MSZ. W marcu 2025 roku został jednak mianowany ponownie ambasadorem - tym razem w Stanach Zjednoczonych. Funkcję tę pęłnił do swojej śmierci.



