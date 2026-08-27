Ratko Mladić był serbskim wojskowym, który dowodził oddziałami Sił Zbrojnych Republiki Serbskiej podczas wojny w Bośni i Hercegowinie w latach 1992-1995. Był on odpowiedzialny m.in. za oblężenie Sarajewa oraz masakrę w Srebrenicy - ludobójstwa, w wyniku którego zamordowanych zostało ponad 8 tys. bośniackich muzułmanów. Nazywany był "katem Srebrenicy, a nawet "katem Bałkanów".

W 2017 roku Mladić został skazany za dokonane zbrodnie na karę dożywotniego pozbawienia wolności przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii.

W ostatnich miesiącach przed śmiercią wojskowego, serbski rząd zabiegał o jego uwolnienie. W maju bliscy Mladica informowali, że przeszedł on drugi udar.

Mechanizm Rezydualny dla Międzynarodowych Trybunałów Karnych w Hadze nie widział jednak podstaw do uwolnienia mężczyzny. Według sądu serbski zbrodniarz otrzymywał odpowiednią opiekę medyczną w więzieniu. Jednocześnie wyrażono zgodę na znaczące zwiększenie możliwości odwiedzin więźnia przez jego najbliższych.

Artykuł aktualizowany