Nie żyje Ratko Mladić. "Kat Srebrenicy" zmarł w więzieniu

Paweł Basiak

Paweł Basiak

Nie żyje Ratko Mladić - były dowódca bośniackich Serbów, skazany za ludobójstwo - podał Reuters. Odbywał on karę dożywotniego pozbawienia wolności w Hadze. Miał 84 lata.

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Ratko Mladić nie żyje. Miał 84 lataAP PoolEast News

Ratko Mladić był serbskim wojskowym, który dowodził oddziałami Sił Zbrojnych Republiki Serbskiej podczas wojny w Bośni i Hercegowinie w latach 1992-1995. Był on odpowiedzialny m.in. za oblężenie Sarajewa oraz masakrę w Srebrenicy - ludobójstwa, w wyniku którego zamordowanych zostało ponad 8 tys. bośniackich muzułmanów. Nazywany był "katem Srebrenicy, a nawet "katem Bałkanów".

W 2017 roku Mladić został skazany za dokonane zbrodnie na karę dożywotniego pozbawienia wolności przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii.

W ostatnich miesiącach przed śmiercią wojskowego, serbski rząd zabiegał o jego uwolnienie. W maju bliscy Mladica informowali, że przeszedł on drugi udar.

Mechanizm Rezydualny dla Międzynarodowych Trybunałów Karnych w Hadze nie widział jednak podstaw do uwolnienia mężczyzny. Według sądu serbski zbrodniarz otrzymywał odpowiednią opiekę medyczną w więzieniu. Jednocześnie wyrażono zgodę na znaczące zwiększenie możliwości odwiedzin więźnia przez jego najbliższych.

Artykuł aktualizowany

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