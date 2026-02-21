Nie żyje ponad 70 tygrysów z kontrowersyjnego ośrodka. PETA apeluje do turystów

Ponad 70 tygrysów zmarło w ostatnich tygodniach w prywatnym ośrodku dla turystów na północy Tajlandii. Przyczynami śmierci były choroby. Organizacje pozarządowe zwracają uwagę, że od dawna alarmowały o złym traktowaniu tygrysów w tego typu ośrodkach.

Tygrys leży na podwyższeniu w metalowej klatce, za ogrodzeniem z siatki, obok znajduje się tabliczka z napisem zakazującym używania lampy błyskowej.
Tygrys w klatce w ośrodku Tiger Kingdom w TajlandiiStringer/Anadolu AgencyGetty Images

W skrócie

  • W ośrodku Tiger Kingdom w Chiang Mai w Tajlandii zmarły co najmniej 72 tygrysy z powodu chorób wirusowych i bakteryjnych.
  • Władze potwierdziły trudności w wykrywaniu chorób u tygrysów i opóźnienie w reakcjach na objawy.
  • Organizacje pozarządowe, w tym PETA Asia, krytykują działalność tego typu ośrodków i apelują o przeniesienie zwierząt do sanktuariów oraz o bojkot turystyczny.
Władze prowincji Chiang Mai na północy Tajlandii poinformowały w piątek, że badania wykazały, że tygrysy, które zmarły w ośrodku Tiger Kingdom chorowały na wirus nosówki oraz były zakażone bakterią atakującą układ oddechowy zwierząt. W sumie zmarły co najmniej 72 tygrysy.

- U tygrysów trudniej jest wykryć chorobę niż u zwierząt takich jak koty i psy - stwierdził Somchuan Ratanamungklanon, dyrektor państwowego Departamentu Hodowli Zwierząt, cytowany przez lokalne media.

    - Zanim się zorientowaliśmy, że były chore, było już za późno - dodał.

    Tajlandia. Śmierć ponad 70 tygrysów w kontrowersyjnym ośrodku

    Ośrodek Tiger Kingdom, w którym zmarły tygrysy, budzi spore kontrowersje. Został on bowiem stworzony jako atrakcja turystyczna, a zwierzęta w nim przetrzymywane są po to, aby odwiedzający mogli się z nimi pobawić, pogłaskać je lub zrobić sobie z nimi zdjęcie. Miejsca takie są krytykowane przez obrońców praw zwierząt, którzy zwracają uwagę, że tygrysy w tego typu ośrodkach są wyjątkowo źle traktowane.

    "Tiger Kingdom to organizacja wykorzystująca tygrysy dla pieniędzy. Przez lata PETA alarmuje o działalności tego archaicznego ośrodka. Tygrysy spędzają całe życie w uwięzieniu i łańcuchach, tylko po to, by pozowały do zdjęć. Wiele z nich jest tak posłusznych, że pojawiają się poważne pytania, czy nie są one odurzane" - napisała organizacja PETA Asia.

    "Te tygrysy zmarły tak jak żyły - w cierpieniu, niewoli i strachu" - dodała organizacja i zaapelowała do tajskiego rządu, by podjął działania wymierzone w tego typu ośrodki i nakazał przeniesienie zwierząt do sanktuariów, w których będą one rzeczywiście zadbane.

    PETA zaapelowała również do turystów, by unikali odwiedzania takich atrakcji. "Jeśli turyści będą się trzymać od nich z daleka, to staną się one szybko nieopłacalne i tragedii takich jak ta będzie znacznie mniej" - dodała organizacja.

