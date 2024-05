Jak przekazał portal Times of Israel, w środę wieczorem izraelski czołg omyłkowo ostrzelał własnych żołnierzy, zabijając pięciu i raniąc siedmiu z nich. W czwartek o zdarzeniu poinformowała izraelska armia. - Incydent jest dalej badany - stwierdzono.

Izraelski czołg ostrzelał własnych żołnierzy

Według wstępnego dochodzenia do tragedii doszło w rejonie, w którym operowały izraelskie siły pancerne, a grupa żołnierzy brygady spadochronowej zajęła pozycje w jednym z pobliskich gmachów.

Kilka godzin później inna grupa spadochroniarzy dotarła do tej samej lokalizacji i powiadomiła oddziały pancerne, że wchodzi do budynku. Osłaniający ich czołgiści dostrzegli w jednym z okien lufę działa. Uznali, że należy do przeciwnika i oddali dwa strzały - relacjonował portal.