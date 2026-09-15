W skrócie Pawło Sadoha, lider ukraińskiej diaspory w Portugalii i zastępca przewodniczącego Światowego Kongresu Ukraińców, zmarł nagle w niedzielę, a przyczyny śmierci nie zostały ujawnione.

W poniedziałek w kilku kościołach Lizbony odbyły się msze za zmarłego, który był znany z organizowania protestów przeciw rosyjskiej agresji oraz koordynacji pomocy dla ukraińskich uchodźców.

Sadoha był krytykowany za powiązania ze skrajnie prawicowym Ogólnoukraińskim Zjednoczeniem "Swoboda" oraz publicznie wyrażał sympatię dla Stepana Bandery.

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Pawło Sadoha, wieloletni lider ukraińskiej diaspory w Portugalii oraz zastępca przewodniczącego Światowego Kongresu Ukraińców (UWC), zmarł nagle w niedzielę. Dotychczas nie przekazano do publicznej wiadomości informacji o okolicznościach jego zgonu.

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W poniedziałek w kilku kościołach katolickich aglomeracji Lizbony odbyły się msze w intencji zmarłego, który znany był portugalskiej opinii publicznej z organizowania protestów przeciwko rosyjskiej agresji na Ukrainie, a także koordynowania pomocy dla ukraińskich uchodźców wojennych.

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Sadoha w ostatnich latach nagłaśniał też przypadki podszywania się domniemanych rosyjskich szpiegów pod pracowników portugalskiej administracji, aby wyłudzać poufne dane ukraińskich uchodźców. Krytykował też kilkakrotnie zbyt małą, jego zdaniem, pomoc dla ukraińskich ofiar rosyjskiej agresji, które schroniły się w Portugalii.

Jedną z ostatnich akcji wiceszefa Światowego Kongresu Ukraińców było napiętnowanie sierpniowej podróży do Rosji portugalskiego deputowanego Partii Socjalistycznej Jose Carlosa Barbosy.

Sadoha był krytykowany przez część portugalskich komentatorów za swoje powiązania ze skrajnie prawicowym Ogólnoukraińskim Zjednoczeniem "Swoboda" założonym w 1991 r. we Lwowie.

Pochodzący z tego miasta Sadoha nie ukrywał na łamach portugalskich mediów swojej sympatii do Stepana Bandery, przywódcy frakcji Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, tzw. OUN-B, która w czasie II wojny światowej dopuściła się ludobójstwa na polskiej ludności cywilnej na Wołyniu oraz w województwach lwowskim, tarnopolskim i stanisławowskim.



