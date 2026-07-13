W komunikacie podano, że przyczyną śmierci senatora Lindseya Grahama było rozwarstwienie aorty na skutek miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej (ASCVD), jedna z najczęstszych chorób układu krążenia.

Urząd lekarza sądowego Dystryktu Kolumbii zaznaczył jednak, że ostateczny akt zgonu polityka zostanie wydany po zakończeniu wszystkich badań toksykologicznych i mikroskopowym.

"Po tym czasie akt zgonu zostanie zaktualizowany, aby odzwierciedlić przyczynę zgonu i odpowiednio sklasyfikować jego przyczynę zgonu" - napisano.

Zmarł senator Lindsey Graham. Na krótko przed śmiercią rozmawiał z Donaldem Trumpem

Pierwotnie biuro senatora Grahama podało, że polityk zmarł w sobotę w nocy po "nagłej i krótkiej chorobie". Służby ratunkowe przyjechały do niego w związku ze zgłoszeniem zatrzymania akcji serca.

Dyrektor FBI Kash Patel poinformował, że Biuro udziela wsparcia i zasobów lokalnym organom, lecz nie określił, jakiego i czy w sprawie toczy się śledztwo.

Graham zmarł nagle, tuż po powrocie z wizyty w Kijowie, gdzie ogłosił przełomowe porozumienie z Białym Domem w sprawie ustawy o nowych sankcjach przeciwko Rosji. Jednym z ostatnich rozmówców Grahama był prezydent Donald Trump, który w wywiadach dla NBC i CNN twierdził, że rozmawiał z nim telefonicznie kilkadziesiąt minut przed tym, jak do jego domu przyjechały służby ratunkowe.

Trump mówił, że Graham czuł się zmęczony po podróży z Kijowa, ale poza tym nie uskarżał się na nic, dodając, że zwykle gdy źle się czuł, nie wahał się o tym mówić.





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