Zmarła ikona amerykańskiego radia. Susan Stamberg miała 87 lat

Nie żyje legenda amerykańskiego radia. Susan Stamberg miała 87 lat
W wieku 87 lat zmarła amerykańska dziennikarka Susan Stamberg. Została nazwana "matką założycielką" National Public Radio (NPR), gdzie przez lata pracowała. Stamberg była pionierką w świecie dziennikarstwa radiowego, jako pierwsza kobieta prowadziła ogólnokrajową audycję informacyjną.
Jedna z najważniejszych postaci w historii amerykańskiego radia - Susan Stamberg - zmarła w wieku 87 lat. Informację podało radio NPR. Nie podano przyczyny śmierci dziennikarki.
Była pierwszą kobietą, która poprowadziła ogólnokrajowy program informacyjny w Stanach Zjednoczonych, a jej wkład w rozwój dziennikarstwa radiowego na zawsze odmienił oblicze tego medium - przekazał portal CNN.
Susan Stamberg dołączyła do zespołu radia NPR na początku lat 70., kiedy stacja zaczynała swoją działalność jako sieć ogólnokrajowa.
Przeprowadziła wywiady z tysiącami osób, od polityków i artystów po kucharzy z Białego Domu i ludzi pracujących za kulisami Hollywood.
W wywiadzie dla stacji KLCC Stamberg mówiła, że kiedy w 1972 roku została prezenterką programu "All Things Considered", nie było żadnych kobiet w branży, które mogłyby być dla niej wzorem.
- Występowali wyłącznie mężczyźni, więc jedyne, co mogłam zrobić, to naśladować ich - wyjaśniała. Jak tłumaczyła, próbowała obniżać głos, aby brzmieć autorytatywnie. Jednak przekazano jej, aby była sobą.
- Ponieważ wszystkie inne kobiety były wyszkolonymi aktorkami, więc mówiły bardzo ostrożnie, zwracając uwagę na akcent i sposób wypowiedzi. Nie były swobodne i naturalne - mówiła.
- Ale dzięki temu, że poradzono mi być sobą, to stworzyliśmy nowy styl w NPR - dodawała dziennikarka.
Stamberg wraz z innymi dziennikarkami - Cokie Roberts, Niną Totenberg i Lindą Wertheimer - określono jako "matki założycielki" radia NPR.
Za osiągnięcia Stamberg została uhonorowana miejscem w National Radio Hall of Fame. Wyróżniano ją za inteligencję, umiejętność prowadzenia rozmów i zdolność do odkrywania interesujących historii. W 2020 roku otrzymała gwiazdę na Hollywood Walk of Fame.