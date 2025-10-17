Zmarła ikona amerykańskiego radia. Susan Stamberg miała 87 lat

W skrócie W wieku 87 lat zmarła ikona amerykańskiego dziennikarstwa Susan Stamberg

Była pionierką amerykańskiego radia i pierwszą kobietą prowadzącą ogólnokrajową audycję informacyjną.

Została uznana za jedną z "matek założycielek" radia NPR. Doceniono ją m.in. miejscem w National Radio Hall of Fame oraz gwiazdą na Hollywood Walk of Fame.

Jedna z najważniejszych postaci w historii amerykańskiego radia - Susan Stamberg - zmarła w wieku 87 lat. Informację podało radio NPR. Nie podano przyczyny śmierci dziennikarki.

Była pierwszą kobietą, która poprowadziła ogólnokrajowy program informacyjny w Stanach Zjednoczonych, a jej wkład w rozwój dziennikarstwa radiowego na zawsze odmienił oblicze tego medium - przekazał portal CNN.

Susan Stamberg dołączyła do zespołu radia NPR na początku lat 70., kiedy stacja zaczynała swoją działalność jako sieć ogólnokrajowa.

Przeprowadziła wywiady z tysiącami osób, od polityków i artystów po kucharzy z Białego Domu i ludzi pracujących za kulisami Hollywood.

W wywiadzie dla stacji KLCC Stamberg mówiła, że kiedy w 1972 roku została prezenterką programu "All Things Considered", nie było żadnych kobiet w branży, które mogłyby być dla niej wzorem.

- Występowali wyłącznie mężczyźni, więc jedyne, co mogłam zrobić, to naśladować ich - wyjaśniała. Jak tłumaczyła, próbowała obniżać głos, aby brzmieć autorytatywnie. Jednak przekazano jej, aby była sobą.

- Ponieważ wszystkie inne kobiety były wyszkolonymi aktorkami, więc mówiły bardzo ostrożnie, zwracając uwagę na akcent i sposób wypowiedzi. Nie były swobodne i naturalne - mówiła.

- Ale dzięki temu, że poradzono mi być sobą, to stworzyliśmy nowy styl w NPR - dodawała dziennikarka.

Stamberg wraz z innymi dziennikarkami - Cokie Roberts, Niną Totenberg i Lindą Wertheimer - określono jako "matki założycielki" radia NPR.

Za osiągnięcia Stamberg została uhonorowana miejscem w National Radio Hall of Fame. Wyróżniano ją za inteligencję, umiejętność prowadzenia rozmów i zdolność do odkrywania interesujących historii. W 2020 roku otrzymała gwiazdę na Hollywood Walk of Fame.

