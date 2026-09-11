W skrócie Starsza siostra króla Norwegii Haralda, księżniczka Astrid, zmarła w wieku 94 lat, dwa dni po pogrzebie brata.

Pałac Królewski poinformował o śmierci Astrid, a król Haakon VIII oraz jej dzieci wydali oświadczenia podkreślające jej rolę i wsparcie dla rodziny królewskiej.

Księżniczka Astrid w ostatnich miesiącach miała problemy ze zdrowiem, była hospitalizowana z powodu zapalenia płuc i niewydolności serca, a mimo podeszłego wieku długo pozostawała aktywna.

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"Jego Wysokość Król z wielkim smutkiem przyjął wiadomość o śmierci księżniczki Astrid" - przekazał norweski Pałac Królewski w komunikacie.

Decyzją króla Haakona flagi zostały opuszczone do połowy masztu na balkonie Pałacu.

"Wielka strata". Król Haakon żegna księżniczkę Astrid

Król Haakon VIII pożegnał ciotkę w osobistym oświadczeniu. Podkreślił, że przez całe życie reprezentowała rodzinę królewską w ciepły i pełen obowiązkowości sposób. Przypomniał też, że bardzo młodo musiała przejąć ważne obowiązki na dworze.

Po śmierci swojej matki, księżnej koronnej Märthy, w 1954 roku zaledwie 22-letnia Astrid zaczęła pełnić rolę pierwszej damy Norwegii. Wykonywała te obowiązki do 1968 roku, kiedy Harald poślubił Sonję.

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Haakon podkreślił również, że księżniczka przez lata była ważnym wsparciem dla Haralda i całej rodziny królewskiej. Jak zaznaczył, jej bliscy wiele się od niej nauczyli, a Astrid "nie bała się mówić, co myśli". Jej śmierć nazwał "wielką stratą".

W osobnym oświadczeniu matkę pożegnało jej pięcioro dzieci: Cathrine, Benedikte, Alexander, Elisabeth i Carl-Christian Ferner. Wspominali ją jako osobę pełną "miłości i mądrości, ciepła i dobrego humoru". Zwrócili również uwagę na jej wieloletnią lojalność wobec rodziny królewskiej i obowiązków związanych z monarchią.

Problemy ze zdrowiem księżniczki. Wiosną trafiła do szpitala

W ostatnich miesiącach księżniczka Astrid zmagała się z problemami zdrowotnymi. W marcu była hospitalizowana z powodu zapalenia płuc, a w maju ponownie trafiła do Rikshospitalet w związku z niewydolnością serca. Wszczepiono jej wówczas tymczasowy rozrusznik serca.

Jeszcze latem Pałac Królewski informował, że księżniczka pozostaje pod opieką personelu medycznego. Nie ujawniano jednak szczegółowych informacji dotyczących jej stanu zdrowia.

Astrid urodziła się 12 lutego 1932 roku jako córka późniejszego króla Olava V i księżnej koronnej Märthy. Podczas II wojny światowej wraz z matką, rodzeństwem i przyszłym królem Haraldem opuściła Norwegię. Rodzina najpierw schroniła się w Szwecji, a następnie wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie pozostała do zakończenia wojny.

Po powrocie do kraju Astrid studiowała m.in. ekonomię społeczną i historię polityczną na Uniwersytecie Oksfordzkim. Przez kolejne dziesięciolecia wykonywała oficjalne obowiązki w imieniu norweskiej monarchii i angażowała się w działalność społeczną.

Szczególnie interesowała się pomocą osobom znajdującym się w trudnej sytuacji, organizacjami kobiecymi oraz działalnością na rzecz osób z dysleksją. Mimo podeszłego wieku długo pozostawała aktywną członkinią rodziny królewskiej - jeszcze w 2025 roku uczestniczyła w kilkunastu oficjalnych wydarzeniach.



