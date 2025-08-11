W skrócie Kolumbijski senator Miguel Uribe Turbay zmarł po kilku tygodniach pobytu w szpitalu, gdzie trafił po postrzale podczas przedwyborczego wiecu w Bogocie.

Jego śmierć poruszyła kolumbijską opinię publiczną, a żona oraz były prezydent Ivan Duque Marquez wyrazili głęboki żal i wezwali do jedności wobec przemocy.

Po ataku napastnik został schwytany na miejscu zdarzenia, a w pobliżu szpitala przez kolejne dni gromadzili się zwolennicy senatora, składając wyrazy wsparcia.

Informację o śmierci kolumbijskiego senatora przekazała w poniedziałek w mediach społecznościowych jego żona.

Miguel Uribe Turbay przebywał w szpitalu od początku czerwca, kiedy został postrzelony podczas przedwyborczego wiecu w Bogocie. Kandydat na prezydenta w ciężkim stanie trafił do placówki leczniczej, gdzie przeszedł operację.

W sobotę szpital przekazał, że stan senatora jest krytyczny.

"Zawsze będziesz miłością mojego życia (...). Proszę Boga, aby pokazał mi drogę, na której mogę nauczyć się żyć bez ciebie" - napisała Maria Claudia Tarazona, żona senatora, informując o jego śmierci.

"Poczekaj na mnie, kiedy dotrzymam obietnicy złożonej naszym dzieciom, przyjdę po ciebie i będziemy mieli kolejną szansę" - dodała wdowa.

Na informację o śmierci 39-letniego senatora zareagował także były prezydent Kolumbii Ivan Duque Marquez, który stwierdził, że "terroryzm odebrał nam wielką nadzieję" kraju oraz uczciwego i przejrzystego przywódcę.

"Najlepszym hołdem, jaki my, Kolumbijczycy, możemy złożyć temu wielkiemu człowiekowi, jest uczczenie jego dziedzictwa poprzez jedność celów i pełny patriotyzm. Kolumbia jest w żałobie, ale nie podda się przestępcom, którzy odebrali życie temu godnemu podziwu młodemu człowiekowi" - przekazał rządzący Kolumbią w latach 2018 - 2022 polityk.

Miguel Uribe Turbay postrzelony podczas przedwyborczego wiecu

Miguel Uribe Turbay został postrzelony 7 czerwca. Agencja AFP, powołując się na komunikat szpitala, informowała wówczas, że senator został postrzelony trzykrotnie - dwie kule trafiły w głowę, jedna w nogi.

Podczas wiecu ranne zostały także dwie osoby - kobieta i mężczyzna. Po zdarzeniu zamachowiec został schwytany, a na miejscu znaleziono pistolet Glock.

Od czasu kiedy Miguel Uribe Turbay przebywał w szpitalu, przez kilka dni w pobliżu budynku gromadzili się jego zwolennicy, którzy zapalali świece i modlili się o powrót senatora do zdrowia.

