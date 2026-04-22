W skrócie Francuski żołnierz, kapral Anicet Girardin, zmarł w wyniku ran odniesionych podczas ataku w Libanie.

Do ataku na francuski patrol sił ONZ doszło w sobotę w miejscowości Ghandouriyeh na południu Libanu.

Tego samego dnia pocisk moździerzowy spadł w pobliżu konwoju Polskiego Kontyngentu Wojskowego, niszcząc trzy pojazdy, ale nikt nie został ranny.

"Kapral Anicet Girardin (...), który został wczoraj przetransportowany do kraju z Libanu, gdzie został poważnie ranny przez bojowników Hezbollahu, zmarł dziś rano z powodu odniesionych obrażeń" - przekazał Emmanuel Macron dodając, że żołnierz "zginął za Francję".

"Naród, który jutro odda cześć podoficerowi Florianowi Montorio, śmiertelnie rannemu w tej samej zasadzce, z wielkim wzruszeniem oddaje hołd pamięci kaprala Aniceta Girardina i jego poświęceniu. Wyraża również najszczersze wyrazy współczucia jego rodzinie, bliskim oraz rodzinom wszystkich pozostałych rannych" - zaznaczył francuski przywódca.

Emmanuel Macron wyraził uznanie dla wszystkich francuskich żołnierzy biorących udział w misji pokojowej UNIFIL w Libanie.

Atak Hezbollahu w Libanie. Nie żyją francuscy żołnierze

Do ataku na kontyngent sił ONZ w Libanie doszło w sobotę w wiosce Ghandouriyeh na południu kraju. Patrol składający się z francuskich żołnierzy, znalazł się w pewnym momencie pod ostrzałem. Na miejscu zginął jeden żołnierz, a trzech kolejnych zostało rannych, w tym dwóch ciężko.

Emmanuel Macron oraz przedstawiciele misji UNIFIL poinformowali, że ataku na żołnierzy dokonali najprawdopodobniej bojownicy Hezbollahu. Sama organizacja zaprzecza jednak, by stała za atakiem.

W sobotę doszło do innego groźnego incydentu z żołnierzami stacjonującymi w Libanie w ramach UNIFIL. W bezpośredniej bliskości konwoju Polskiego Kontyngentu Wojskowego spadł pocisk moździerzowy. W zdarzeniu zniszczone zostały trzy pojazdy, ale żaden z naszych rodaków nie odniósł obrażeń.

"Wydarzenia": Minuta ciszy z głośnym przekazem. To kulminacja czarnego tygodnia Polsat News