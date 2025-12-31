Nie żyje 35-letnia wnuczka Kennedy'ego. Nie mogła uwierzyć w swój los

Dagmara Pakuła

Oprac.: Dagmara Pakuła

Aktualizacja

Tatiana Schlossberg, córka Caroline Kennedy i wnuczka prezydenta Johna F. Kennedy'ego, zmarła we wtorek w wieku 35-lat. Znana dziennikarka chorowała na rzadką i agresywną postać białaczki. W listopadzie świat ujrzał jej poruszający esej na temat walki z chorobą. Jest to kolejna przedwczesna śmierć w sławnej amerykańskiej rodzinie.

Kobieta o długich, ciemnych włosach trzyma mikrofon, ubrana w marynarkę z kwiatowym wzorem, siedzi na tle ciemnego tła.
Tatiana Schlossberg nie żyjeCRAIG BARRITT / GETTY IMAGES NORTH AMERICAAFP

Jako dziennikarka Schlossberg zajmowała się tematyką środowiskową, jednak w ostatnim czasie zyskała światowy rozgłos dzięki poruszającemu esejowi opublikowanemu w listopadzie w magazynie "The New Yorker", w którym opisała chorobę zdiagnozowaną krótko po narodzinach drugiego dziecka.

"Nie mogłam uwierzyć, że mówią o mnie. Nie byłam chora. To nie mogło być moje życie" - pisała. Lekarze wykryli u niej ostrą białaczkę szpikową z rzadką mutacją.

Według ABC News młoda kobieta przeszła miesiące chemioterapii, ciężki krwotok poporodowy, dwa przeszczepy komórek macierzystych i kolejne terapie eksperymentalne, po których choroba nawracała.

Nie żyje wnuczka Johna F. Kennedy'ego. Swoimi obawami podzieliła się w eseju

- Podczas ostatniego badania klinicznego lekarz powiedział mi, że może utrzymać mnie przy życiu rok, może. Nie wiem, kim naprawdę jestem dla mojej córki i czy będzie pamiętać, że jestem jej matką - wyznała, dodając, że najbardziej boli ją myśl, iż jej dzieci mogą jej nie pamiętać.

Schlossberg pracowała m.in. w "The New York Times". Była autorką nagradzanej książki "Inconspicuous Consumption" i krytycznie oceniała cięcia w finansowaniu badań medycznych.

Zobacz również:

Robert F. Kennedy
Świat

Zamach na Roberta F. Kennedy’ego. Odtajniono setki dokumentów

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    Tragedia w rodzinie Kennedych. "Niewiarygodny łańcuch nieszczęść"

    Śmierć dziennikarki dołącza do długiej listy rodzinnych tragedii Kennedych: zabójstwa prezydenta Johna F. Kennedy'ego w 1963 r. i jego brata Roberta F. Kennedy'ego w 1968 r., śmierci syna prezydenta Johna F. Kennedy'ego Jr. w katastrofie lotniczej w 1999 r., a także przedwczesnych zgonów młodszych członków rodziny w kolejnych dekadach.

    "New York Times" podkreślił, że historycy często mówili o "ciągu tragedii" dotykających ród Kennedych, który stał się symbolem kruchości nawet najbardziej uprzywilejowanego życia.

    "Wydaje się, że za każdym razem, gdy któryś z członków rodziny Kennedy'ch był bliski osiągnięcia celu lub spełnienia swoich ambicji, spotykała go tragiczna cena" - pisał Edward Klein w książce o rodzinie, porównując ich losy do tragedii starożytnych greckich rodów.

    Jak ocenił autor, ich dzieje to "niewiarygodny łańcuch nieszczęść".

    Zobacz również:

    Chaos w USA wokół szczepionek. Administracja Trumpa zwalnia dyrektorkę
    Świat

    Administracja ją zwolniła, ale urzędniczka nie rezygnuje. W tle konflikt o szczepienia

    Wojciech Barański
    Wojciech Barański
    Zima atakuje. Najgorzej jest na północyPolsat News

    Najnowsze