Do wypadku doszło w sobotę 10 września na drodze szybkiego ruchu w meksykańskim mieście Ciudad Victoria, które leży w północno-wschodniej części kraju na przedgórzu gór Wschodnie Sierra Madre i jest stolicą stanu Tamaulipas.

Meksyk. Spłonął autokar z 18 osobami

Co najmniej 18 osób nie żyje. Szczątków ofiar poszukiwano do soboty w południe, kiedy to wraki pojazdów zostały dogaszone i schłodzone.

Gwardia Narodowa, wezwana na miejsce, poinformowała, że najpierw znaleziono cztery zwęglone ciała, a następnie 14 kolejnych zwłok.



Miejsce tragedii znajduje się na 66. kilometrze autostrady między Otamą a Linares, na wysokości miejscowości San Francisco w gminie Hidalgo.

Autostrada z Ciudad Victoria do Monterrey została zablokowana na 10 godzin. Ewakuowano ludzi, którzy mieszkali w pobliżu trasy.

Zdjęcie "Było jasno jak w dzień" - mówili mieszkańcy okolicznych domów / PAP/EPA

Spłonęły dziesiątki tysięcy litrów łatwopalnej substancji

Mieszkańcy pobliskich budynków opowiadali dziennikarzom, że "było jasno jak w dzień" oraz że "zabierali, co się da, bo wydawało się, że ogień przesuwa się w ich stronę".



Władze stanowe poinformowały, że do tragedii doszło, gdy autobus wiozący pasażerów zderzył się z cysterną i zapalił się. Obydwa pojazdy doszczętnie spłonęły.

Wstępną przyczyną tragedii miała być awaria układu jezdnego w ciężarówce.

Kierowca cysterny przeżył. Zaraz po wypadku uciekł, ale został zatrzymany i zostanie przesłuchany przez śledczych - podały lokalne media.

Raul Garcia z Państwowej Służby Ochrony Ludności powiedział, że spłonął autobus czarterowy wiozący głównie pasażerów z Veracruz. Na razie nie wiadomo, czy ludzie ci jechali do pracy, czy też udawali się na wycieczkę.

"Ciężarówka w dwóch cysternach przewoziła łatwopalny produkt o nazwie Varsol pozyskiwany z ropy naftowej" - podał dziennik Expreso. Łącznie w zbiornikach było 33 tys. litrów tej substancji.



W sieci pojawiły się nagrania z akcji straży pożarnej, która gasiła płonące pojazdy.