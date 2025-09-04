Bliski Wschód
Nie życzą sobie przyjazdu Macrona. "Nie ma miejsca"

Oprac.: Mateusz Balcerek

Rząd Izraela nie życzy sobie wizyty prezydenta Francji Emmanuela Macrona - przekazał tamtejszy minister spraw zagranicznych, Gideon Saar. Dodał, że Paryż powinien "przemyśleć swoją inicjatywę". To reakcja na deklarację francuskiego przywódcy, który zapowiedział, że będzie dążył do uznania państwa palestyńskiego.

W oświadczeniu izraelskiego MSZ napisano, że szef tamtejszej dyplomacji Gideon Saar powiedział w rozmowie telefonicznej ze swoim francuskim odpowiednikiem Jeanem-Noelem Barrotem, że "nie ma miejsca" na wizytę prezydencką, "dopóki Francja będzie upierać się przy swojej inicjatywie i działaniach szkodzących interesom Izraela".

Chodzi o możliwość uznania Palestyny przez kraj leżący nad Sekwaną.

Izrael. Prezydent Francji niemile widziany w kraju. "Paryż powinien to rozważyć"

Paryż powinien "ponownie rozważyć swoją inicjatywę" - powiedział Saar do Barrota, argumentując, że posunięcie to podważyłoby stabilność regionu i zaszkodziłoby "interesom narodowym i bezpieczeństwa Izraela".

"Izrael dąży do utrzymania dobrych stosunków z Francją, ale kraj ten musi szanować stanowisko Izraela w kwestiach istotnych dla jego bezpieczeństwa i przyszłości" - podsumowano w oświadczeniu.

    Izrael. Macron chciał przylecieć z wizytą. Media: Netanjahu odmówił

    Izraelska telewizja publiczna Kan potwierdziła w środę, że premier Benjamin Netanjahu osobiście odrzucił prośbę Macrona o złożenie krótkiej wizyty przed zgromadzeniem ogólnym ONZ pod koniec tego miesiąca.

    Prezydent Francji przekazał w lipcu, że jego kraj zamierza we wrześniu uznać państwo palestyńskie na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

    Przywódca zaznaczył również, że ma nadzieję, iż decyzja w tej sprawie "pomoże zaprowadzić pokój w regionie".

    Kilka rządów państw zachodnich ogłosiło podobne plany w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie m.in. Wielka Brytania i Belgia.

