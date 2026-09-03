"Nie zostawiamy swoich". Rosja reaguje na zajęcie statku, Zacharowa grzmi

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Rosyjska dyplomacja "nigdy nie zostawia swoich" - zapewniła Maria Zacharowa, komentując zajęcie przez Norwegię rosyjskiego statku "Profesor Mołczanow". Jednostka miała zostać zajęta na Svalbardzie na wniosek ukraińskiego koncernu Naftohaz, który domaga się od Rosji odszkodowania za przejęte po aneksji Krymu aktywa. Oslo podkreśla, że nie jest stroną sporu.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Rzecznik rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa w białej bluzce przy stole z dwoma mikrofonami na tle niebieskiej ściany z symbolem.
Maria ZacharowaSEFA KARACAN / ANADOLUAFP

- Rosja nie pozostawi swoich obywateli bez pomocy w związku z zajęciem przez Norwegię rosyjskiego statku badawczego "Profesor Mołczanow" - zapewniła rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa w rozmowie z propagandową agencją TASS.

- Niezależnie od tego, czy nasi obywatele są dziennikarzami, marynarzami, turystami, biznesmenami, osobistościami publicznymi, zwykłymi obywatelami, członkami rodzin czy rodakami, (...) rosyjska dyplomacja zawsze przychodzi z pomocą i broni naszych praw, gdy nasi obywatele znajdują się w trudnej sytuacji - powiedziała.

Zobacz również:

Marija Zacharowa ostrzega kraje NATO ws. eskalacji napięcia na Bałtyku
Świat

Rosja ostrzega region Bałtyku. Zacharowa zapowiada "niszczycielską" reakcję

Marcin Jan Orłowski
Marcin Jan Orłowski

Zacharowa podkreśliła, że takie stanowisko wynika z polityki rosyjskiego resortu spraw zagranicznych, kierownictwa państwa oraz ministra Siergieja Ławrowa. - Nigdy nie zostawiamy swoich. Zawsze, jak mówimy, stajemy w obronie wszystkich - stwierdziła.

Propagandystka zaznaczyła, że rosyjska dyplomacja angażuje się również w przypadki, gdy marynarze są zatrzymywani z powodu sporów z armatorami lub problemów ekonomicznych i finansowych. Jej wypowiedź padła na marginesie Wschodniego Forum Ekonomicznego we Władywostoku.

Jak podały rosyjskie media, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji nazwało w czwartek zajęcie przez Norwegię rosyjskiego statku "piractwem".

Norwegia zajęła rosyjski statek. "Profesor Mołczanow" zajęty na Svalbardzie

Do zatrzymania jednostki doszło w środę na prośbę największej na Ukrainie firmy naftowo-gazowej Naftohaz. 

Ukraińska firma od 2016 roku prowadzi działania prawne przeciwko Rosji, domagając się odszkodowania za mienie przejęte przez Kreml po aneksji Krymu w 2014 roku. Wartość roszczenia wynosi 4,2 mld dolarów.

W środę dziennik "Aftenposten" podał, że rosyjski statek zajęła norweska policja, a zgodę wydał na to sąd.

Agencja Reutera podała w czwartek przed godz. 12, że Norweska Straż Przybrzeżna zaprzecza, by brała udział w zajęciu statku. W akcję nie było zaangażowane też wojsko - podano.

"Norwegia oświadczyła, że sprawa toczy się między Naftohazem a Rosją, a rząd w Oslo nie jest stroną i nie jest w spór zaangażowany".

"Profesor Mołczanow" to jednostka oceanograficzna zbudowana w 1982 roku, obecnie wykorzystywana do rejsów ekspedycyjnych i komercyjnych. Od czerwca 2025 roku obsługuje regularne połączenia towarowe i pasażerskie na Spitsbergen. Pierwszy rejs na archipelag rozpoczął się w Murmańsku w marcu 2026 roku.

Statek został zajęty w Barentsburgu, rosyjskiej osadzie górniczej na należącym do Norwegii archipelagu Svalbard. Mimo rosyjskiego charakteru osady obowiązuje tam norweskie prawo.

Zobacz również:

Jednostki "Caffa" (po lewej) i "Sea Owl I" na morzu
Świat

Statek z rosyjskiej floty cieni trafi do Ukrainy. Bezprecedensowa decyzja sądu


"Polityczny WF": Teleturniej "Romanery"! Zgadnij, czy powiedział to Giertych INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze