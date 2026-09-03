- Rosja nie pozostawi swoich obywateli bez pomocy w związku z zajęciem przez Norwegię rosyjskiego statku badawczego "Profesor Mołczanow" - zapewniła rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa w rozmowie z propagandową agencją TASS.

- Niezależnie od tego, czy nasi obywatele są dziennikarzami, marynarzami, turystami, biznesmenami, osobistościami publicznymi, zwykłymi obywatelami, członkami rodzin czy rodakami, (...) rosyjska dyplomacja zawsze przychodzi z pomocą i broni naszych praw, gdy nasi obywatele znajdują się w trudnej sytuacji - powiedziała.

Zacharowa podkreśliła, że takie stanowisko wynika z polityki rosyjskiego resortu spraw zagranicznych, kierownictwa państwa oraz ministra Siergieja Ławrowa. - Nigdy nie zostawiamy swoich. Zawsze, jak mówimy, stajemy w obronie wszystkich - stwierdziła.

Propagandystka zaznaczyła, że rosyjska dyplomacja angażuje się również w przypadki, gdy marynarze są zatrzymywani z powodu sporów z armatorami lub problemów ekonomicznych i finansowych. Jej wypowiedź padła na marginesie Wschodniego Forum Ekonomicznego we Władywostoku.

Jak podały rosyjskie media, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji nazwało w czwartek zajęcie przez Norwegię rosyjskiego statku "piractwem".

Norwegia zajęła rosyjski statek. "Profesor Mołczanow" zajęty na Svalbardzie

Do zatrzymania jednostki doszło w środę na prośbę największej na Ukrainie firmy naftowo-gazowej Naftohaz.

Ukraińska firma od 2016 roku prowadzi działania prawne przeciwko Rosji, domagając się odszkodowania za mienie przejęte przez Kreml po aneksji Krymu w 2014 roku. Wartość roszczenia wynosi 4,2 mld dolarów.

W środę dziennik "Aftenposten" podał, że rosyjski statek zajęła norweska policja, a zgodę wydał na to sąd.

Agencja Reutera podała w czwartek przed godz. 12, że Norweska Straż Przybrzeżna zaprzecza, by brała udział w zajęciu statku. W akcję nie było zaangażowane też wojsko - podano.

"Norwegia oświadczyła, że sprawa toczy się między Naftohazem a Rosją, a rząd w Oslo nie jest stroną i nie jest w spór zaangażowany".

"Profesor Mołczanow" to jednostka oceanograficzna zbudowana w 1982 roku, obecnie wykorzystywana do rejsów ekspedycyjnych i komercyjnych. Od czerwca 2025 roku obsługuje regularne połączenia towarowe i pasażerskie na Spitsbergen. Pierwszy rejs na archipelag rozpoczął się w Murmańsku w marcu 2026 roku.

Statek został zajęty w Barentsburgu, rosyjskiej osadzie górniczej na należącym do Norwegii archipelagu Svalbard. Mimo rosyjskiego charakteru osady obowiązuje tam norweskie prawo.



