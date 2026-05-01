W skrócie Kirył Dmitrijew skrytykował Radosława Sikorskiego i Kają Kallas, nazywając ich ludźmi "bez mózgu" w odpowiedzi na ich wypowiedzi o negocjacjach z Rosją.

Na wpis Dmitrijewa odpowiedział Radosław Sikorski, nazywając go oszustem.

W Unii Europejskiej trwa spór dotyczący powrotu do dialogu z Rosją; część przywódców jest za rozmowami, a część przeciwko.

Wszystko zaczęło się od konferencji prasowej Kaji Kallas podczas spotkania w Estonii z ministrami spraw zagranicznych państw bałtyckich i nordyckich. - Rosja nie chce angażować się w jakikolwiek dialog. Nie powinniśmy się upokarzać i prosić, by z nami rozmawiali - stwierdziła szefowa unijnej dyplomacji.

- Zamiast tego powinniśmy sprawić, że znajdą się w pozycji, w której będą musieli przestać udawać, że negocjują, a zamiast tego zacząć naprawdę negocjować - dodała Kallas.

Spór Radosława Sikorskiego z Kiryłem Dmitrijewem

Jej wypowiedź udostępnił w mediach społecznościowych Radosław Sikorski. "Chciałbym, żeby niektórzy mężczyźni mieli jej jaja" - napisał po angielsku polski minister spraw zagranicznych.

Na jego wpis szybko odpowiedział szef rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich i główny negocjator w rozmowach z Ukrainą i USA Kirył Dmitrijew. "Chciałbym, żeby niektórzy mężczyźni i kobiety, w tym Radek i Kaja, mieli mózgi, a nie tylko jaja" - stwierdził.

Na jego wypowiedź zareagował Sikorski. "Nie znam cię, oszuście" - odpowiedział krótko szef resortu spraw zagranicznych.

Spór w UE o rozmowy z Rosją

W Europie już od dłuższego czasu trwa spór o to, czy Unia Europejska powinna wrócić do dialogu z Rosją. Premier Alabanii Edi Rama stwierdził ostatnio, że "Europa popełnia duży strategiczny błąd, odcinając wszystkie kanały komunikacji z Rosją".

- Europa zawsze musi rozmawiać ze wszystkimi. Im bardziej przekładamy rozmowy z Rosją, tym mniej będziemy mieć do powiedzenia na końcu, ponieważ niezależnie od tego jak wojna się skończy, Rosja nigdzie nie zniknie - dodawał w rozmowie z Politico.

W podobnym tonie wypowiadał się również premier Belgii Bart De Wever. Z kolei premierzy Łotwy i Estonii mieli proponować powołanie wspólnego pełnomocnika ds. rozmów z Rosją. Jako potencjalnych kandydatów na to stanowisko mieli wskazać m.in. Donalda Tuska.

