W skrócie Prezydenci Polski i Słowacji spotkali się, by omówić współpracę gospodarczą i bezpieczeństwo.

Oba kraje zamierzają przeciwstawić się decyzjom Unii Europejskiej dotyczącym przyjmowania migrantów.

Polska i Słowacja chcą zacieśnić współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej oraz w dziedzinie energetyki i obronności.

Prezydent Karol Nawrocki przebywa z wizytą w Słowacji, gdzie spotyka się z najważniejszymi politykami w kraju - prezydentem Peterem Pellegrinim oraz premierem Robertem Ficą. Wśród poruszanych tematów rozmów, jak zapowiadano, znajdują się m.in. kwestie dotyczące bezpieczeństwa i gospodarki oraz współpracy w tym zakresie.

Słowacja. Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z Peterem Pellegrinim

Po rozmowie ze swoim słowackim odpowiednikiem, prezydent Nawrocki wystąpił w środę u jego boku na konferencji prasowej, podczas której dziękował za miłe przyjęcie, oświadczając, że spotkanie udowodniło, iż Polska i Słowacja są nie tylko sąsiadami, ale też, a może przede wszystkim, bliskimi przyjaciółmi.

- Moja dzisiejsza wizyta i nasze bardzo miłe, przyjacielskie spotkanie są dowodem na to, że dla Polski i Słowacji Grupa Wyszehradzka, Inicjatywa Trójmorza czy formaty takie jak B9 i cała odpowiedzialność za wschodnią flankę NATO i Europę Środkowo-Wschodnią są zasadniczym celem dla prezydentów obu państw - stwierdził.

W opinii Nawrockiego to właśnie wymienione formaty dają tworzącym go państwom moc do reagowania na arenie międzynarodowej na wiele rzeczy ważnych dla naszego bezpieczeństwa, gospodarki i ekonomii.

Przy okazji prezydent RP przekazał, że zaproponował Pellegriniemu, "aby Polska, w najkrótszym czasie, stała się realnym hubem dla dostaw gazu ze Stanów Zjednoczonych" w związku z dużą presją, jaką w kwestii odcięcia się od surowca z Rosji nakłada na Bratysławę Unia Europejska.

- Wiele czasu poświęciliśmy też kwestiom naszego bezpieczeństwa. Wiemy, że Słowacja jest jednym z liderów produkcji amunicji w Europie i to jest bardzo dobry prognostyk dla Polski. Z kolei Słowacja jest zainteresowana czołgami K2, które niebawem, jak wierzę, będą produkowane w Polsce - dodał.

Głowa naszego państwa podkreśliła także, że pól współpracy jest wiele, a oba kraje potwierdzają gotowość do współdziałania. Jednym z łączących prezydentów Polski i Słowacji tematów jest choćby podejście do migracji.

- Polacy i Słowacy czują się w swym domu gospodarzami. Żadne kwoty imigrantów nie będą przyjmowane i z całą pewnością nie zgodzimy się na to, aby o migracji na teren RP czy Słowacji, o takim procesie, który jest zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa, kobiet i dzieci, decydowała Bruksela czy Unia Europejska - wskazał.

Polska i Słowacja chcą ściślejszej współpracy. "Ma olbrzymi sens"

Z kolei Pellegrini przyznał, że Polska jest "graczem strategicznym w naszym regionie" i również zadeklarował chęć zacieśniania współpracy w ramach wspólnych formatów.

- Bardzo doceniam, że Słowacja to pierwszy kraj z krajów Grupy Wyszehradzkiej, który pan odwiedza. (…) Bardzo ważne, byśmy zintensyfikowali naszą współpracę, która ma dla nas olbrzymi sens - powiedział.

Prezydent Słowacji dodał również, że z zadowoleniem przyjął informację Polski, jeśli chodzi o produkcję energii z atomu. - Słowacja ma długoletnie doświadczenia jeśli chodzi o eksploatację elektrowni jądrowych, a dzisiaj ma specjalistów w całym cyklu nuklearnym. Dlatego zaoferowałem pomoc w zakresie energetyki jądrowej - wspomniał.

Prezydent potwierdził też wolę skorzystania z oferty dotyczącej przesyłu przez Polskę amerykańskiego gazu i wyraził satysfakcję z trwających intensywnych rozmów między ministrami obrony Polski i Słowacji.

- Mamy wspólne podejście i sądzę, że będziemy w stanie wysłać jednoznaczny sygnał co sądzimy o nielegalnej migracji i podziale migrantów z innych krajów, które popełniły ten błąd i przyjęły ich - nadmienił zaś, nawiązując do kwestii migracji.

