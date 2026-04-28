W skrócie Podczas gali Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu z udziałem Donalda Trumpa doszło do ataku 31-letniego mężczyzny, który otworzył ogień w lobby hotelu Hilton.

Około 2600 posiłków z przerwanej kolacji zostało zapakowanych i przekazanych do dwóch schronisk dla kobiet i dzieci doświadczających przemocy.

Cole Thomas Allen usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa prezydenta oraz dwóch innych przestępstw związanych z bronią palną.

Podczas gali Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu w hotelu Hilton w Waszyngtonie kolację z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa przerwał 31-letni mężczyzna, który otworzył ogień w lobby hotelowym. Jak ustalił dziennik "The Hill", do tego czasu zdążono podać jedynie dania sałatkowe.

Posiłki po kolacji z Donaldem Trumpem przekazane schroniskom

Weijia Jiang, prezes Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu, przekazała w poniedziałek, że hotel Hilton rozdał około 2600 posiłków, których nie podano podczas kolacji.

Pracownicy kuchni "liofilizowali steki i homary, aby przedłużyć ich trwałość, zanim przekazali je do dwóch schronisk dla kobiet i dzieci doświadczających przemocy" - napisała na platformie X.

Dziennikarka podziękowała personelowi hotelu, wskazując na trudne, stresujące warunki pracy po wtargnięciu napastnika na galę. "(Zespół - red.) pracował przez całą noc" - zwróciła uwagę Jiang.

Gala dziennikarzy z udziałem Trumpa. Napastnik przerwał wydarzenie

W sobotę 31-letni Cole Thomas Allen zaczął strzelać w hotelowym lobby, co doprowadziło do ewakuacji prezydenta USA Donalda Trumpa, jego żony Melanii oraz członków amerykańskiej administracji przez agentów Secret Service.

Mężczyzna usłyszał w poniedziałek zarzuty usiłowania zabójstwa prezydenta i dopuszczenia się dwóch innych przestępstw związanych z posiadaniem broni palnej. "Allenowi grozi kara dożywotniego więzienia" - podała agencja AFP. W czwartek ma odbyć się kolejna rozprawa w sprawie 31-latka.

- Wygląda na to, że rzeczywiście obrał sobie za cel osoby pracujące w administracji, w tym prawdopodobnie prezydenta - mówił w niedzielę p.o. prokuratora generalnego USA Todd Blanche w wywiadzie cytowanym przez agencję Reutera.

