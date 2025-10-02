Oddział norweskiej armii zaginął w trakcie treningu na poligonie Sor-Varanger. Żołnierze brali udział w ćwiczeniach w okolicach Bugøynes na pograniczu norwesko-rosyjskim. Do bazy mieli wrócić w sobotę przed południem, ale nadzorujący ćwiczenia stracili z oddziałem kontakt.

- Nacisnęliśmy wielki czerwony przycisk, biorąc pod uwagę zasoby, które zaangażowaliśmy - opisuje skalę akcji poszukiwawczej Jørgen Haukland Hansen z policji z Finnmarku.

Według niego możliwe są dwa scenariusze.

- Po pierwsze, żołnierze mogli źle zrozumieć godzinę zgłoszenia. Po drugie, mogło się coś wydarzyć. Podchodzimy do sprawy poważnie - podkreślił policjant.

Norwegia: Zaginęli po ćwiczeniach wojskowych. Wielkie poszukiwania żołnierzy

Przed godz. 20 służby poinformowały o odnalezieniu pięciu z dziesięciu zaginionych żołnierzy. Trzech dotarło w umówione miejsce zbiórki, a dwóch zostało odnalezionych przez śmigłowiec ratunkowy w rejonie poszukiwań.

Jak ustalono po odnalezieniu, w przypadku tych pięciu żołnierzy ćwiczenia trwały dłużej niż zakładano.

W rejonie poszukiwań sygnał sieci komórkowych jest bardzo słaby. Duża część tego obszaru jest całkowicie pozbawiona zasięgu, co może utrudniać prowadzenie operacji - zaznacza portal nrk.co.

W akcji biorą udział funkcjonariusze z psami, Czerwony Krzyż i wojsko. Policja używa między innymi dronów, zaangażowano też śmigłowce.

Szukają zaginionych żołnierzy. Norweskie wojsko milczy na temat ćwiczeń

Zaginieni żołnierze są częścią batalionu Jeger garnizonu Porsanger, stacjonującego w okręgu Finnmark.

- Wszyscy żołnierze to poborowi, którzy brali udział w ćwiczeniach ewakuacyjnych - wyjaśnił rzecznik prasowy centrum operacyjnego w Bodø Vegard Finberg.

Kierownik akcji ratowniczej Jakob Carlsen wyjawił, że ze wstępnych informacji wynika, że żołnierze nie odzyskali sił po forsownych ćwiczeniach wojskowych.

Brage Wiik-Hansen, rzecznik norweskich Sił Zbrojnych, nie chce zdradzić szczegółów na temat samych ćwiczeń.

- Siły Zbrojne pracują nad uzyskaniem ogólnego obrazu sytuacji. Wrócimy z dodatkowymi informacjami, gdy tylko je otrzymamy - powiedział.

Według komunikatu norweskich Sił Zbrojnych zaginieni żołnierze byli dobrze wyszkoleni i wyposażeni. Prognozy pogody dla okolic zaginięcia są dobre. Temperatura powietrza ma utrzymać się powyżej zera, nie powinno padać, a wiatr ma wiać z umiarkowaną siłą.

